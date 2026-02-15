Συμβαίνει τώρα:
Ντόναλντ Τραμπ: Τα μέλη του «Συμβουλίου Ειρήνης» έχουν δεσμευτεί να διαθέσουν πάνω από 5 δισ. δολάρια για τη Γάζα

«Είναι πολύ σημαντικό η Χαμάς να τηρήσει τη δέσμευσή της για πλήρη και άμεση αποστρατιωτικοποίηση», πρόσθεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ
O Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έκανε ακόμα μία ανάρτηση στα social media και συγκεκριμένα στο Truth Social, αναφερόμενος στο σχέδιό του για το τέλος του πολέμου στη Γάζα και την αποστρατικοποίηση τη Χαμάς.

Συγκεκριμένα ο Ντόναλντ Τραμπ, είπε ότι θα ανακοινώσει την Πέμπτη πως οι χώρες μέλη του «Συμβουλίου Ειρήνης» έχουν δεσμευτεί να διαθέσουν περισσότερα από πέντε δισεκατομμύρια δολάρια για την ανοικοδόμηση και τις ανθρωπιστικές ανάγκες στη Γάζα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έγραψε ότι οι χώρες μέλη έχουν επίσης δεσμευτεί να διαθέσουν χιλιάδες άτομα ως προσωπικό για μια δύναμη σταθεροποίησης υπό την αιγίδα του ΟΗΕ και για τη στελέχωση της τοπικής αστυνομίας στον παλαιστινιακό θύλακα.

Ακόμα κείνος μίλησε για «πλήρη και άμεση» αποστρατιωτικοποίηση της Χαμάς, στο πλαίσιο της δεύτερης φάσης του σχεδίου του για το τέλος του πολέμου στη Γάζα.

«Είναι πολύ σημαντικό η Χαμάς να τηρήσει τη δέσμευσή της για πλήρη και άμεση αποστρατιωτικοποίηση», έγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

