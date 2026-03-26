Ντόναλντ Τραμπ: Το Ιράν εκλιπαρεί για μια συμφωνία και όχι εγώ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα (26/03/2026) ότι στο Ιράν είναι σπουδαίοι διαπραγματευτές, αλλά τόνισε ότι δεν είναι σίγουρος αν θέλει να καταλήξει σε μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι το Ιράν ικετεύει για μια συμφωνία, όχι ο ίδιος, ενώ είπε ότι οι Ιρανοί συνομιλούν με τις ΗΠΑ.

Παράλληλα ο Τραμπ απείλησε την Τεχεράνη ότι πρέπει να συνάψει μια συμφωνία αλλιώς θα βρεθεί αντιμέτωπη με τη συνέχιση της αμερικανικής επίθεσης.

Διαβεβαίωσε ότι η στρατιωτική επιχείρηση στο Ιράν είναι «εξαιρετική» και βρίσκεται πιο μπροστά από το χρονοδιάγραμμα.

Ισχυρίστηκε ακόμη πως το Ιράν «είχε σχέδιο να καταλάβει τη Μέση Ανατολή» και χρησιμοποίησε την απειλή της κατοχής πυρηνικού όπλου από την Τεχεράνη ως δικαιολογία για τις επιθέσεις απέναντι στην Τεχεράνη.

«Είχαν έτοιμους πυραύλους για να πλήξουν περιοχές της Μέσης Ανατολής. Τα πλοία τους είναι βυθισμένα, βρίσκονται στη χειρότερη κατάσταση από τον Β’ Παγκόσμιο. Δεν μπορούν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους, γιατί όλη η ηγεσία έχει εξαφανιστεί. Δεν θα επιστρέψουμε σε συζητήσεις με ανθρώπους που είναι άρρωστοι και θέλουν πυρηνικά όπλα. Υποτίθεται οι πύραυλοί τους δεν θα ξεπερνούσαν τα 2.500 χιλιόμετρα.

Αλλά έριξαν στο πλέον διάσημο νησί που η Βρετανία φοβόταν πολύ να μας δώσει επειδή δεν ήθελε να εμπλακεί, αλλά ούτε κι εμείς θέλουμε να εμπλακούμε στους πολέμους τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Είμαστε δυσαρεστημένοι με το ΝΑΤΟ. Πάντα λέγαμε πως είναι χάρτινη τίγρη. Τους είχα πει πως αν ήθελαν να συμμετάσχουν, να το έκαναν από την αρχή. Μου είπαν να στείλουν αεροπλανοφόρο όταν τελειώσει ο πόλεμος. Εκτιμούμε πως θα μας πάρει 4 με 6 εβδομάδες για το σχέδιό μας και είμαστε ήδη πολύ μπροστά από το πρόγραμμα

Έχουν κατανοήσει πως έχουν καταστραφεί και γι’ αυτό μας μιλούν, δεν μπορούν να επιστρέψουν στην προηγούμενη κατάσταση. Επιζητούν να κάνουν συμφωνία. Φυσικά και διαπραγματεύονται και θέλουν να κάνουν συμφωνία, να δούμε αν θα φτάσουμε στη σωστή συμφωνία. Τοποθετούν νάρκες στο Στενό του Ορμούζ γιατί είναι κακοί άνθρωποι. Θα τους αντιμετωπίσουμε όπως αντιμετωπίζουμε τους ναρκοβαρόνους».

Παράλληλα ανέφερε ότι οι ΗΠΑ έχουν εξοντώσει «εντελώς» το ναυτικό και την αεροπορία του Ιράν και έχουν καταστρέψει «σχεδόν το 90%» των εκτοξευτών πυραύλων του Ιράν, καθώς και «πιθανώς πάνω από το 90%» των ίδιων των πυραύλων.

Τις τελευταίες μέρες ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος μιλά τακτικά για εν εξελίξει διαπραγματεύσεις με το Ιράν, κάτι που η Ισλαμική Δημοκρατία διαψεύδει επανειλημμένα.