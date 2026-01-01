Ντόναλντ Τραμπ: Το μεγαλοπρεπές πρωτοχρονιάτικο πάρτι στο Μαρ-α-Λάγκο, η εντυπωσιακή Μελάνια και ο πίνακας του Χριστού

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ ευχήθηκε «ειρήνη στη Γη» λίγο πριν υποδεχτεί το νέο έτος μαζί με την πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ στο κλαμπ του Μαρ-α-Λάγκο, στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, το βράδυ της Τετάρτης.

Φορώντας σμόκιν, ο Ντόναλντ Τραμπ στάθηκε για λίγο έξω από την αίθουσα χορού κλαμπ και μίλησε με δημοσιογράφους, ενώ στο πλευρό του βρισκόταν η σύζυγός του Μελάνια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η πρώτη κυρία των ΗΠΑ, εντυπωσίασε με ένα λαμπερό ασημί φόρεμα και εκθαμβωτικά και κομψά παπούτσια με το οποίο έκλεψε τα βλέμματα στην εκδήλωση για την υποδοχή του νέου έτους.

«Θέλω να κάνω κάτι πραγματικά ξεχωριστό», είπε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ καθώς ξεκινούσε η παρουσίαση. «Αυτό είναι κάτι πολύ διαφορετικό».

Η βραδιά της Τετάρτης στο Donald J. Trump Grand Ballroom δεν ξεκίνησε τόσο ανορθόδοξα. Το πάρτι έμοιαζε αρχικά με μια τυπική πρωτοχρονιάτικη εκδήλωση στο πολυτελές θέρετρο του προέδρου στο Παλμ Μπιτς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ρούντι Τζουλιάνι ήταν εκεί, φορώντας ένα λευκό σακάκι. Λευκά κεριά φώτιζαν τα τραπέζια, ενώ οι καλεσμένοι συζητούσαν γύρω από την πισίνα πριν περάσουν στην αίθουσα χορού, την οποία ο Τραμπ σκοπεύει να αναπαράγει και στον Λευκό Οίκο.

Το κρύο που για τη Νότια Φλόριντα σημαίνει θερμοκρασίες γύρω στους 12-13 βαθμούς Κελσίου, γέμισε τον χώρο με γούνινα παλτό. Μουσικοί, ανεβασμένοι σε μαύρες εξέδρες, έπαιζαν επανειλημμένα τον εθνικό ύμνο των ΗΠΑ και το «God Bless America».

Πριν περπατήσει πάνω στο μαύρο χαλί με την επιγραφή «Happy New Year Mar-a-Lago», ο Τραμπ χαιρέτησε τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, και τη σύζυγό του Σάρα, οι οποίοι είχαν επιστρέψει στο κλαμπ έπειτα από πρόσκληση του προέδρου.

Ο Νετανιάχου, που συναντήθηκε τη Δευτέρα με τον Τραμπ στο Παλμ Μπιτς, εμφανίστηκε στο πλευρό του Αμερικανού προέδρου φορώντας σμόκιν όπως απαθανατίστηκε σε εικόνες που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.

Trump celebrates New Year’s with Netanyahu at Mar-a-Lago. pic.twitter.com/GI6xGPWxkb — SHAIKH (@azharfru1) January 1, 2026

Κατά τη συνάντηση που είχαν στις 29 Δεκεμβρίου με θέμα τις εξελίξεις στη Γάζα και τη Μέση Ανατολή, ο Τραμπ είχε αφήσει να εννοηθεί ότι ο Νετανιάχου ενδέχεται να παραστεί στη γιορτή που θα οργάνωνε για την Πρωτοχρονιά.

Εξάλλου στη διάρκεια της εβδομάδας ο Αμερικανός πρόεδρος διέψευσε τις πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες υπάρχει ένταση μεταξύ του ιδίου και του Νετανιάχου αναφορικά με τη δεύτερη φάση της συμφωνίας εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας, τονίζοντας ότι το Ισραήλ έχει «σεβαστεί» τις δεσμεύσεις του και πλέον η ευθύνη βαρύνει το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς.

Στην εκδήλωση έδωσαν το «παρών» και οι μεγαλύτεροι γιοι του προέδρου, ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και ο Έρικ Τραμπ, καθώς και η νύφη του προέδρου, Λάρα Τραμπ.

Ανάμεσα στους καλεσμένους βρέθηκαν επίσης κυβερνητικοί αξιωματούχοι και στενοί σύμμαχοι του Ντόναλντ Τραμπ, όπως η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ, η εισαγγελέας της Ουάσινγκτον Τζανίν Πίρο, ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής από τη Μινεσότα Τομ Έμερ, ο πρώην δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ρούντι Τζουλιάνι, ο αναπληρωτής προσωπάρχης του Λευκού Οίκου Νταν Σκαβίνο και ο πρέσβης Σέρτζιο Γκορ.

Στην πρωτοχρονιάτικη βραδιά εμφανίστηκε και ο δισεκατομμυριούχος από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα Χουσεΐν Σατζουάνι, ο οποίος νωρίτερα μέσα στη χρονιά είχε ανακοινώσει την πρόθεσή του να επενδύσει 20 δισεκατομμύρια δολάρια σε κέντρα δεδομένων στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η 20ετής παράδοση, το μενού και τα εισιτήρια για το ρεβεγιόν στο Mar-a-Lago

Ο Τραμπ υποδέχεται το νέο έτος στο Mar-a-Lago εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια. Τα εισιτήρια αυξήθηκαν σημαντικά κατά την πρώτη του θητεία, έφτασαν τα 1.000 δολάρια ( λίγο παραπάνω από 800 ευρώ) πριν από λίγα χρόνια και σήμερα κοστίζουν 1.450 δολάρια (1200 περίπου ευρώ). Το ποσό περιλαμβάνει ένα προκαθορισμένο μενού και την ευκαιρία να δει κανείς τον πιο ισχυρό άνθρωπο του κόσμου να δειπνεί από πίσω από ένα βελούδινο σχοινί.

Στο παρελθόν, το πάρτι έχει προσελκύσει διάσημους καλεσμένους, όπως η Μάρθα Στιούαρτ, η Σερίνα Γουίλιαμς, ο Τάιγκερ Γουντς και ο Ροντ Στιούαρτ. Φέτος, μεταξύ άλλων, παρευρέθηκαν ο Εμιρατινός δισεκατομμυριούχος Χουσέιν Σατζουάνι, ο παραγωγός του Χόλιγουντ Μπρετ Ράτνερ, η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ και η πρώην τηλεοπτική παρουσιάστρια Τζανίν Πίρο.

Ο Τραμπ εμφανίστηκε ασυνήθιστα ήσυχος καθώς περνούσε μπροστά από τις κάμερες και έμπαινε στην αίθουσα μαζί με την πρώτη κυρία, η οποία φορούσε ένα μεταλλικό ασημί φόρεμα. Όταν ρωτήθηκε για την πρωτοχρονιάτικη ευχή του, απάντησε: «Ειρήνη στη Γη».

Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, είχε επιτεθεί μέσω κοινωνικών δικτύων σε κυβερνήτες, ηθοποιούς και Δημοκρατικούς, ενώ το βράδυ αναφέρθηκε και σε καταγγελίες για απάτη σε παιδικούς σταθμούς στη Μινεσότα.

«Θα φτάσουμε μέχρι τέλους. Ήταν μια τεράστια απάτη», είπε. «Κατά τα άλλα, θα έχουμε μια υπέροχη νέα χρονιά».

Ο πίνακας του Χριστού και η δημοπρασία

Ωστόσο, όταν ήρθε η ώρα του κεντρικού θεάματος, το κλίμα άλλαξε.

«Υπάρχει μια νεαρή γυναίκα που λέγεται Βανέσα και είναι μία από τις σπουδαιότερες καλλιτέχνιδες στον κόσμο», είπε στο κοινό. «Μπορεί να ζωγραφίσει ένα υπέροχο πορτρέτο αργά ή να δημιουργήσει έναν απίστευτο πίνακα μέσα σε μόλις 10 λεπτά».

Η καλλιτέχνιδα, Βανέσα Χοραμπουένα, ανέβηκε στη σκηνή και άρχισε να ζωγραφίζει γρήγορα σε έναν μεγάλο μαύρο καμβά, ενώ η μπάντα έπαιζε μια αργή εκδοχή του «Hallelujah».

Ο Τραμπ παρακολουθούσε προσεκτικά. Δέκα λεπτά αργότερα, το πρόσωπο του Ιησού είχε σχηματιστεί μπροστά στα μάτια των καλεσμένων.

«Δεν ξέρω πώς το κάνεις αυτό», είπε ο πρόεδρος, πριν ξεκινήσει τη δημοπρασία από τις 100.000 δολάρια. Τα μισά έσοδα, όπως ανέφερε, θα δοθούν στο νοσοκομείο St. Jude και τα υπόλοιπα στο τοπικό γραφείο του σερίφη.

Οι προσφορές ανέβαιναν γρήγορα: 200.000, 500.000, 550.000 δολάρια. Τελικά, το έργο πουλήθηκε για λίγο κάτω από τα 3 εκατομμύρια δολάρια.

Ο Τραμπ κάλεσε το ζευγάρι που κέρδισε τη δημοπρασία στη σκηνή. «Θα περάσουμε καλά απόψε», τους είπε, δείχνοντας τον σύζυγο. «Πάρτε τον αριθμό του!»