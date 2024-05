Ντόναλντ Τραμπ: Το συγκλονιστικό εξώφυλλο του TΙΜΕ – «Πρόσθεσε έναν νέο τίτλο “εγκληματίας”»

«Για έξι εβδομάδες, ο πρώην ισχυρότερος άνδρας στον κόσμο καθόταν σαν ένας απλός πολίτης σε μια μονότονη δικαστική αίθουσα, ως κατηγορούμενος για εγκληματική πράξη που κρινόταν από τους ενόρκους», γράφει το περιοδικό Time για την καταδίκη του Ντόναλντ Τραμπ.

Το εμβληματικό περιοδικό Time, δε θα μπορούσε να απέχει από την ιστορική αυτή ημέρα, της εκαταδίκης του Ντόναλντ Τραμπ για την υπόθεση της πρώην πορνοστάρ Στόρμι Ντάνιελς.

Οι υπεύθυνοι του περιοδικού, φιλοτέχνησαν ένα εξώφυλλο με «πρωταγωνιστή» τον Τραμπ στο οποίο φιγουράρει ένα τεράστιο σφυρί δικαστηρίου το οποίο ετοιμάζεται να «χτυπήσει» πάνω στο emoticon του Ντόναλντ Τραμπ.

«Ο Ντόναλντ Τραμπ αγριοκοίταζε, παραπονιόταν, φλυαρούσε και κοιμόταν κατά τη διάρκεια μιας δίκης ιστορικής και κακόγουστης για το αν παραποίησε επιχειρηματικά αρχεία για να καλύψει τα χρήματα που κατέβαλε σε μια πορνοστάρ την παραμονή των εκλογών του 2016. Στις 30 Μαΐου, οι 12 ένορκοι εξέδωσαν την ομόφωνη ετυμηγορία τους: ένοχος και για τις 34 κατηγορίες.

