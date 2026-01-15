Ντόναλντ Τραμπ: «Τον πήρε ο ύπνος» κατά την διάρκεια συνέντευξης στο Οβάλ Γραφείο

Τα βλέμματα όλων κατάφερε να τραβήξει για ακόμη μία φορά ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, αυτή τη φορά για έναν ιδιαίτερο λόγο σε συνέντευξή του στο Οβάλ Γραφείο.

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο από την χθεσινή (14/1/2026) συνέντευξη που έδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο.

Την στιγμή που δημοσιογράφος έκανε την ερώτησή του στον πρόεδρο των ΗΠΑ, εκείνος περικυκλωμένος από συνεργάτες του και τα παιδιά τους, κάποια στιγμή φάνηκε να αποκοιμιέται όρθιος.

Το βίντεο δείχνει τον Τραμπ να κλείνει τα μάτια του για αρκετά δευτερόλεπτα και να σκύβει ελαφρώς μπροστά.

Ένα μικρό κορίτσι δίπλα του μάλιστα φάνηκε να κατάλαβε ότι κάτι συμβαίνει και γύρισε στη μητέρα της για βοήθεια.

Trump, 79, FALLS ASLEEP mid-presser on Jan 14 while signing milk bill—eyes shut as Rollins speaks! pic.twitter.com/N9XaEd15ak — RB. (@rahul4bisht) January 15, 2026

Ο Τραμπ βρέθηκε στον Λευκό Οίκο για να υπογράψει τον Νόμο «Πλήρες Γάλα για Υγιή Παιδιά», ο οποίος επιτρέπει στα σχολεία του Εθνικού Προγράμματος Σχολικών Γευμάτων να σερβίρουν πλήρες και γάλα με περιεκτικότητα σε λιπαρά 2%, παράλληλα με τις επιλογές άπαχου και χαμηλών λιπαρών που είναι στάνταρ από το 2012.