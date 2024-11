Ντόναλντ Τραμπ: Τον τερματισμό της δίωξης του εκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ ζήτησε ο ειδικός εισαγγελέας

Τον τερματισμό της δίωξης του Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε το βράδυ της Δευτέρας (25.11.2024) ώρα Ελλάδας ο ειδικός εισαγγελέας που έχει αναλάβει την έρευνα για τον ρόλο του μέλλοντα αρχηγού του Λευκού Οίκου στις προσπάθειες ανατροπής του αποτελέσματος των εκλογών του 2020 στις ΗΠΑ.

Το σκεπτικό της πρότασης του ειδικού εισαγγελέα Τζακ Σμιθ είναι ότι η έρευνα σε βάρος του Ντόναλντ Τραμπ αφορά πλέον τον εκλεγμένο πρόεδρο των ΗΠΑ.

Ο Τζακ Σμιθ συμμορφώνεται έτσι με έναν άγραφο κανόνα του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, εδώ και πάνω από μισό αιώνα, σύμφωνα με τον οποίο δεν διενεργείται έρευνα ποινικής φύσης σε βάρος εν ενεργεία προέδρου.

Το επιτελείο του Ντόναλντ Τραμπ χαιρέτισε την εισήγηση του ειδικού εισαγγελέα, κάνοντας λόγο για «σημαντική νίκη» του κράτους δικαίου.

«Η σημερινή (σ.σ. 25.11.2024) απόφαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης βάζει τέλος στις αντισυνταγματικές ομοσπονδιακές έρευνες σε βάρος του προέδρου Τραμπ και αποτελεί σημαντική νίκη για το κράτος δικαίου», δήλωσε ο Στίβεν Τσανγκ, διευθυντής επικοινωνίας του επιτελείου του νέου αρχηγού του Λευκού Οίκου.