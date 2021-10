Μόλις 24 ώρες αφότου ο τέως πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πως επιστρέφει στα social media δημιουργώντας… την δική του πλατφόρμα (!), η οποία θα ονομάζεται «Truth Social», έγινε γνωστό ότι το μέσο κοινωνικής δικτύωσης δέχθηκε επίθεση από χάκερς!

Δημοσιογράφοι που ασχολούνται με θέματα τεχνολογίας βρήκαν το μέσο κοινωνικής δικτύωσης και αφού μπήκαν σε αυτό δημιούργησαν ψεύτικα προφίλ τόσο για τον Ντόναλντ Τραμπ, όσο και για τον πρώην αντιπρόεδρο Μάικ Πένς.

Το χακάρισμα σημειώθηκε μόλις δύο ώρες από τη στιγμή που ο προκάτοχος του Τζο Μπάιντεν ανακοίνωσε τη δημιουργία του μέσου κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο αναμένεται να «βγει στον αέρα» στις αρχές του 2022.

Was just able to setup an account using the handle @donaldtrump on 'Truth Social,' former President Donald Trump's new social media website.



Although the site is not officially open, a URL was discovered allowing users to sign up anyway. pic.twitter.com/MRMQzjNhma