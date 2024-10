Ντόναλτ Τραμπ: «Πρόκειται για βλακείες» υποστήριξε ο 49χρονος που βρέθηκε με όπλα κοντά σε συγκέντρωσή του

Μια νέα απόπειρα δολοφονίας κατά του Ντόναλντ Τραμπ εικάζεται ότι αποφεύχθηκε τελευταία στιγμή στην Καλιφόρνια, καθώς οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός άνδρα 49 ετών, όπου μέσα στο αυτοκίνητό του έφερε όπλα και γεμιστήρες.

Η σύλληψη έγινε το Σάββατο (12.10.2024) ενώ το ίδιο βράδυ ο 49χρονος αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση. Στο αυτοκίνητό του, κοντά σε προεκλογική συγκέντρωση του Ντόναλντ Τραμπ στην Καλιφόρνια, βρέθηκε ένα τουφέκι, ένα πιστόλι με σφαίρες και γεμιστήρας μεγάλης χωρητικότητας.

Ο άνδρας που συνελήφθη είναι ο Vem Miller, 49 ετών και κάτοικος του Λας Βέγκας. Σύμφωνα με την αστυνομία, δεν απειλήθηκε ποτέ η η ασφάλεια του Τραμπ ή των παρευρισκομένων στην εκδήλωση.

Ο Μίλερ αφέθηκε ελεύθερος, αφού κατέβαλε εγγύηση ύψους 5.000 δολαρίων, ενώ θα εμφανιστεί ενώπιον δικαστηρίου στις 2 Ιανουαρίου.

Ο ίδιος υποστήριξε στη NYPost ότι «αυτές οι κατηγορίες είναι τελείως βλακείες». «Είμαι καλλιτέχνης, είμαι το τελευταίο άτομο που θα προκαλούσε βία και κακό σε κανέναν» είπε.

Ο Μίλερ έχει απασχολήσει ξανά τις Αρχές για μικροσυμπλοκές, ενώ θεωρείται πως είναι μέλος ενός κινήματος που ονομάζεται κυρίαρχοι πολίτες. Πρόκειται για ένα ακροδεξιό κίνημα που δεν πιστεύει σε κυβερνήσεις και βασίζεται σε διάφορες θεωρίες συνωμοσίας.

