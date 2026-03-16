Ντουμπάι: Ακυρώθηκε η προγραμματισμένη πτήση επαναπατρισμού των Ελλήνων

Υπενθυμίζεται ότι τα ξημερώματα ξέσπασε πυρκαγιά εξαιτίας «συμβάντος συνδεόμενου με drone» στην περιοχή όπου βρίσκεται το διεθνές αεροδρόμιο
Αεροδρόμιο Ντουμπαι / REUTERS/Raghed Waked/File Photo

Εξαιτίας της επίθεσης που έγινε νωρίτερα σήμερα (16/3/2026) σε δεξαμενή καυσίμων στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι η πτήση επαναπατρισμού Ελλήνων που ήταν προγραμματισμένη για σήμερα το απόγευμα, ακυρώνεται, όπως και πολλές άλλες πτήσεις, για λόγους ασφαλείας.

Αναλυτικά, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ, η πτήση επαναπατρισμού αναβάλλεται μέχρι νεωτέρας εξαιτίας της πυρκαγιάς που ξέσπασε κοντά στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι και δημιούργησε διάφορα προβλήματα στη λειτουργία του αεροδρομίου, με την κατάσταση στον εναέριο χώρο να είναι «εξαιρετικά ρευστή».

Υπενθυμίζεται ότι οι αρχές του Ντουμπάι ανακοίνωσαν ότι η πυρκαγιά ξέσπασε εξαιτίας «συμβάντος συνδεόμενου με drone» στην περιοχή όπου βρίσκεται το διεθνές αεροδρόμιο του Εμιράτου.

«Οι αρχές επεμβαίνουν αυτή τη στιγμή μετά το ξέσπασμα πυρκαγιάς προκληθείσας από συμβάν συνδεόμενο με drone στην περιοχή του διεθνούς αεροδρομίου του Ντουμπάι. Λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εγγυηθούμε την ασφάλεια των πάντων», ανέφεραν οι αρχές του Ντουμπάι μέσω X, διευκρινίζοντας ότι δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

