Ντουμπάι: Ιρανικός πύραυλος χτυπά πολυκατοικία την ώρα που μια γυναίκα είναι live στο ίντερνετ

Την ώρα του χτυπήματος οι σκηνές είναι τρομακτικές - Η γυναίκα χάνεται από το πλάνο και ένα πέπλο σκόνης καλύπτει τα πάντα
Φιλιππινέζα στο Ντουμπάι
Η στιγμή που χτυπά πύραυλος στο Ντουμπάι

Σοκάρει το βίντεο που έρχεται από το Ντουμπάι και δείχνει σε ζωντανή μετάδοση τη στιγμή που μια πολυκατοικία γίνεται στόχος πυραύλου από το Ιράν.

Μια Φιλιππινέζα έκανε ζωντανή μετάδοση από το διαμέρισμά της στο Ντουμπάι όταν αυτό χτυπήθηκε από ιρανικό πύραυλο, προκαλώντας τεράστιες καταστροφές.

Την ώρα του χτυπήματος οι σκηνές είναι τρομακτικές. Η γυναίκα χάνεται από το πλάνο και ένα πέπλο σκόνης καλύπτει τα πάντα.

Η τύχη της γυναίκας παραμένει άγνωστη, ωστόσο το συγκεκριμένο βίντεο δείχνει τη φρίκη του πολέμου.

