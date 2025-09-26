Ντουμπάι: Συνελήφθη ο «εγκέφαλος» πίσω από τα γνωστά πάρτι porta potty – Έταζε δουλειά σε supermarket σε γυναίκες από την Ουγκάντα

Τα στοιχεία ενός άνδρα, του Charles Mwesigwa, που συνελήφθη, επειδή φέρεται να διευθύνει το κύκλωμα της σεξουαλικής εκμετάλλευσης και τα πάρτι porta potty στο Ντουμπάι, με θύματα ευάλωτες γυναίκες, έδωσε στη δημοσιότητα το BBC.

Φήμες για άγρια σεξουαλικά πάρτι στο Ντουμπάι κυκλοφορούν εδώ και χρόνια. Το hashtag #Dubaiportapotty, το οποίο έχει προβληθεί περισσότερες από 450 εκατομμύρια φορές στο TikTok, συνδέεται με παρωδίες και εικασίες για γυναίκες που κατηγορούνται ότι είναι influencers οι οποίες διψούν για χρήματα και δέχονται να κάνουν ό,τι τους ζητηθεί προκειμένου να λάβουν υψηλά χρηματικά ποσά, κρυφά για να ικανοποιήσουν τον τρόπο ζωής που επιθυμούν, λέγοντας «ναι» στις πιο αρρωστημένες απαιτήσεις.

Η έρευνα του BBC αποκάλυψε ότι η πραγματικότητα είναι ακόμη πιο σκοτεινή.

Γυναίκες από την Ουγκάντα ισχυρίζονται ότι έχουν υποστεί εκμετάλλευση από κύκλωμα σεξουαλικής εκμετάλλευσης στο Ντουμπάι αποκάλυψαν πώς ο φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος τις παρέσυρε. Σε ορισμένες περιπτώσεις, πίστευαν ότι ταξίδευαν στα ΗΑΕ για να εργαστούν σε μέρη όπως σούπερ μάρκετ ή ξενοδοχεία.

Μια συγκλονιστική έρευνα της BBC αποκάλυψε ότι ο πρώην οδηγός λεωφορείου του Λονδίνου, Charles Mwesigwa, καταγράφηκε από κάμερα να καυχιέται για τα «τρελά πράγματα» που οι γυναίκες που εργάζονται για αυτόν είναι πρόθυμες να κάνουν για να ικανοποιήσουν τους πελάτες – συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής τους στα διαβόητα «porta potty parties».

Ο Mwesigwa, γνωστός και ως Abbey, είπε σε έναν μυστικό δημοσιογράφο του BBC ότι θα κόστιζε τουλάχιστον 1.000 δολάρια (740 λίρες) για να προσλάβει μια γυναίκα για τη νύχτα. Αλλά προειδοποίησε ότι όσο πιο «τρελή» είναι η περιγραφή της εργασίας, τόσο υψηλότερο είναι το κόστος.

Ο Mwesigwa, ο οποίος φέρεται να διευθύνει τον κύκλο πορνείας από την πολυτελή γειτονιά Jumeirah Village Circle, καταγράφηκε να λέει: «Πρέπει να μου πείτε ποιες κοπέλες θέλετε» στους πελάτες του.

Τουλάχιστον ένας από αυτούς φέρεται να ζητούσε τακτικά να αφοδεύσει πάνω στις γυναίκες, σύμφωνα με την «Mia, και η οποία λέει ότι παγιδεύτηκε από το δίκτυο του Mwesigwa.

Το σοκαριστικό βίντεο έδειξε στη συνέχεια τον Mwesigwa να ξεφυλλίζει μια σειρά από φωτογραφίες γυναικών, πριν σταματήσει σε μία και πει στον δημοσιογράφο: «Θα την απολαύσεις πραγματικά. Αυτήν εδώ».

Ο ίδιος ωστόσο, αρνείται τις κατηγορίες, λέγοντας ότι βοηθούσε τις γυναίκες να βρουν κατάλυμα μέσω ιδιοκτητών ακινήτων, και ότι οι γυναίκες τον ακολουθούσαν σε πάρτι λόγω των πλούσιων επαφών του στο Ντουμπάι.

«Όλα αυτά είναι ψευδείς κατηγορίες», είπε ο Mwesigwa. «Σας είπα, είμαι απλά ένας άνθρωπος που αγαπά τα πάρτι και προσκαλεί μεγάλους πελάτες στα τραπέζια μου, με αποτέλεσμα πολλές κοπέλες να συρρέουν στο τραπέζι μου. Αυτό με κάνει να γνωρίζω πολλές κοπέλες, και αυτό είναι όλο».

Δύο γυναίκες έχασαν τη ζωή τους

Δύο γυναίκες που είχαν σχέση με τον Mwesigwa έχουν πεθάνει, αφού έπεσαν από πολυώροφα διαμερίσματα. Αν και οι θάνατοί τους κρίθηκαν ως αυτοκτονίες, οι φίλοι και οι συγγενείς τους πιστεύουν ότι η αστυνομία θα έπρεπε να είχε διερευνήσει περαιτέρω την υπόθεση.

Ο Mwesigwa όμως ισχυρίστηκε ότι τα περιστατικά διερευνήθηκαν από την αστυνομία του Ντουμπάι.

Μία από τις γυναίκες που έχασαν τη ζωή τους, η Monic Karungi, έφτασε στο εμιράτο από τη δυτική Ουγκάντα. Βρέθηκε να μοιράζεται ένα διαμέρισμα με δεκάδες άλλες γυναίκες που εργάζονταν για τον Mwesigwa, σύμφωνα με μία από τις γυναίκες, την οποία ονομάζουμε Keira, η οποία λέει ότι έζησε με τη Monic εκεί το 2022.

«Το σπίτι του ήταν σαν αγορά… Υπήρχαν περίπου 50 κορίτσια. Δεν ήταν ευτυχισμένη γιατί αυτό που περίμενε δεν ήταν αυτό που βρήκε», μας είπε η Keira. Η Monic πίστευε ότι η δουλειά στο Ντουμπάι θα ήταν σε ένα σούπερ μάρκετ, σύμφωνα με την αδελφή της Rita.

«Ήταν βίαιος όταν του είπα ότι ήθελα να γυρίσω σπίτι», λέει η Mia, που επίσης γνώριζε τη Monic στο Ντουμπάι. Λέει ότι, όταν έφτασε για πρώτη φορά, της είπε ότι του χρωστούσε ήδη 2.000 λίρες και ότι μέσα σε δύο εβδομάδες το χρέος είχε διπλασιαστεί.

«Χρήματα για αεροπορικά εισιτήρια, για τη βίζα σου, για το μέρος όπου κοιμάσαι, για φαγητό», λέει η Mia. «Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να δουλεύεις σκληρά, σκληρά, σκληρά, ικετεύοντας τους άντρες να έρθουν να κοιμηθούν [μαζί] σου».

Η Μόνικ χρωστούσε στον Mwesigwa περισσότερα από 27.000 δολάρια μετά από αρκετές εβδομάδες, σύμφωνα με όσα της είπε ένας συγγενής της, τον οποίο ονομάζουμε Μάικλ. Προσθέτει ότι έλαβε δακρυσμένα ηχητικά μηνύματα από αυτήν.

Ο «εγκέφαλος των porta potty πάρτι, ισχυρίστηκε ότι ο πρώην εργοδότης του είναι εκείνος που στην πραγματικότητα «πουλάει ανθρώπους για χρήματα», και οι μπράβοι του στοχεύουν ευάλωτες γυναίκες και τους κάνουν μια σειρά από ψευδείς υποσχέσεις, λέγοντα ότι μπορούν να τις βοηθήσουν να βρουν ασφαλή νόμιμη εργασία και να τις εγκαταστήσουν στα ΗΑΕ, μόνο για να τις εξαπατήσουν όταν φτάσουν εκεί.

Οι καταγγελίες

Οι γυναίκες που κατήγγειλαν τον Mwesigwa για εκμετάλλευση αποκάλυψαν επίσης πώς τις ξεγέλασαν για να συμμετάσχουν στο δίκτυο σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Εξήγησαν ότι έφτασαν στα ΗΑΕ με την πρόφαση ότι θα τις βοηθούσε να βρουν δουλειά σε μέρη όπως σούπερ μάρκετ ή ξενοδοχεία.

Ωστόσο, ισχυρίζονται ότι αντίθετα τις ανάγκασαν να συμμετάσχουν στο δίκτυο σεξουαλικής εκμετάλλευσης και να εκτελέσουν εξευτελιστικές πράξεις για άνδρες με ακραίες σεξουαλικές προτιμήσεις.

Όταν το BBC ρώτησε τον Mwesigwa για το επάγγελμά του, ισχυρίστηκε ότι ήταν πρώην οδηγός λεωφορείου στο Ανατολικό Λονδίνο και ότι τώρα ασχολείται με «τηλεφωνικές συναλλαγές».

«Ασχολούμαι με κινητά τηλέφωνα», είπε. «Έτσι, κάθε μήνα πηγαίνω στο Λονδίνο για να παραλάβω κινητά τηλέφωνα. Στο Ντουμπάι, πηγαίνω σε κλαμπ. Ψάχνω για επιλογές. Για παράδειγμα, δεν υπάρχουν μαύρες κοπέλες στη Μαρίνα. Άρα, θα μπορούσε να υπάρχει κάποιο είδος «αγοράς» για μαύρες κοπέλες».