Ντουμπάι: Συντριβή αεροσκάφους στο Dubai Airshow – Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο με τη στιγμή που τυλίγεται στις φλόγες

Ένα μαχητικό αεροσκάφος συνετρίβη την Παρασκευή (21.11.2025) στο Ντουμπάι και τυλίχθηκε στις φλόγες κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης, στο πλαίσιο της έκθεσης Dubai Air Show, με τα συνεργεία έκτακτης ανάγκης να σπεύδουν άμεσα στο σημείο.

Το ινδικό HAL Tejas συνετρίβη γύρω στις 2:10 μ.μ. τοπική ώρα, ενώ πραγματοποιούσε επίδειξη πτήσης μπροστά σε πλήθος θεατών. Βίντεο καταγράφει τη στιγμή που το αεροσκάφος κάνει βουτιά, προκαλώντας ένα τεράστιο νέφος φωτιάς και καπνού.

BREAKING: An Indian Tejas fighter jet crashed during an aerial display at the Dubai Air Show. pic.twitter.com/TvwUoe3juh — Clash Report (@clashreport) November 21, 2025

H επίδειξη διακόπηκε και οι επισκέπτες οδηγήθηκαν πίσω στον εκθεσιακό χώρο.

Το περιστατικό έγινε στην τελευταία ημέρα του Dubai Airshow. Το ινδικό μαχητικό αεροσκάφος τύπου Tejas πραγματοποιούσε εντυπωσιακή αεροπορική επίδειξη όταν κάποια στιγμή ο πιλότος φαίνεται ότι κάνει λάθος υπολογισμό κατά την διάρκεια ενός ελιγμού, με αποτέλεσμα να χάνει τον έλεγχο και το Tejas να συντρίβεται στο έδαφος.

BREAKING: India’s Tejas Fighter Jet Has Just Crashed At The Dubai Airshow During A Flight Demonstration. pic.twitter.com/k5gX4epuJx — John Basham (@JohnBasham) November 21, 2025

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση για την τύχη του πιλότου, ενώ στο βίντεο δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια εκτίναξη καθίσματος.