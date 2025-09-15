Ντουμπάι: To BBC παγίδευσε τον άνδρα – κλειδί πίσω από τα porta potty parties – «Πολλά κορίτσια μπορούν να κάνουν ό,τι θέλεις»

Έρευνα του BBC έφερε στο φως ένα σοκαριστικό παρασκήνιο στο Ντουμπάι: ο Τσαρλς Μουεσίγκουα, υπήκοος Ουγκάντας, εμφανίζεται να προσφέρει νεαρές γυναίκες για ιδιωτικά «porta potty» πάρτι, με αρχικό αντίτιμο 1.000 δολάρια.

Πίσω από αυτό το ποσό, κρύβονταν ακραίες σεξουαλικές πράξεις, συχνά εξευτελιστικές και βίαιες για τις γυναίκες, κατά την διάρκεια αυτών των «porta potty parties» στο Ντουμπάι. Θύματα αποκάλυψαν στο BBC ότι εξαπατήθηκαν με την υπόσχεση για δουλειές σε σούπερ μάρκετ ή ξενοδοχεία, πριν βρεθούν αναγκασμένες να εκδίδονται.

Η Μία, μια νεαρή από την Ουγκάντα, παραδέχτηκε ότι αναγκάστηκε να «ικετεύει άνδρες να κοιμηθούν μαζί της» για να ξεπληρώσει χρέη που της επέβαλε ο Μουεσίγκουα, ύψους αρκετών χιλιάδων δολαρίων. Περιέγραψε πελάτες κυρίως Ευρωπαίους, ορισμένοι εκ των οποίων απαιτούσαν εξευτελιστικές πρακτικές, φτάνοντας στο σημείο να αφοδεύουν πάνω στις γυναίκες και να τις αναγκάζουν να καταναλώσουν περιττώματα. Μια άλλη γυναίκα, η Λέξι, επιβεβαίωσε ότι δέχτηκε παρόμοια αιτήματα και κατήγγειλε τη ρατσιστική διάσταση αυτών των «ακραίων φετίχ».

Ύποπτοι θάνατοι

Δύο γυναίκες που συνδέονταν με τον Μουεσίγκουα, η Μόνικ Καρούνγκι και η Κάιλα Μπιρούνγκι, πέθαναν πέφτοντας από ουρανοξύστες στο Ντουμπάι. Αν και επίσημα χαρακτηρίστηκαν αυτοκτονίες, οι θάνατοι αυτοί προκαλούν σοβαρές αμφιβολίες στις οικογένειές τους, που ζητούν περαιτέρω έρευνα.

Η Μόνικ, που πίστευε ότι θα εργαζόταν σε σούπερ μάρκετ, κατέληξε να χρωστά πάνω από 27.000 δολάρια μέσα σε λίγες εβδομάδες και προσπαθούσε να ξεφύγει από το κύκλωμα. Η σορός της δεν επαναπατρίστηκε ποτέ και, σύμφωνα με την έρευνα, βρίσκεται σε ανώνυμο τάφο στο νεκροταφείο Αλ Κουσαΐς.

Ένα καλοστημένο σύστημα

Σύμφωνα με πρώην μέλος του κυκλώματος που μίλησε στο BBC, ο Μουεσίγκουα πλήρωνε πορτιέρηδες σε νυχτερινά κέντρα για να βάζουν μέσα τις «στρατολογημένες» γυναίκες του και χρησιμοποιούσε «αχυρανθρώπους» για την ενοικίαση διαμερισμάτων και αυτοκινήτων, ώστε να μην αφήνει ίχνη.

Ο ίδιος, που καυχιόταν ότι «γνωρίζει δεκάδες κορίτσια πρόθυμα για τα πάντα», πρότεινε ακόμη και μια «βραδιά δείγματος» σε δημοσιογράφο που είχε διεισδύσει στο δίκτυο.

Άρνηση των κατηγοριών

Ερωτηθείς από το BBC, ο Τσαρλς Μουεσίγκουα αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι διευθύνει κύκλωμα πορνείας. Παρουσιάστηκε ως «διοργανωτής πάρτι» με πλούσιους θαμώνες, ισχυριζόμενος ότι οι γυναίκες τον ακολουθούν με τη θέλησή τους. Υποστήριξε επίσης ότι οι δύο θάνατοι έχουν ήδη ερευνηθεί από την αστυνομία του Ντουμπάι – η οποία, πάντως, δεν απάντησε στις ερωτήσεις του BBC.

Η έρευνα φέρνει στο φως ένα ευρύτερο φαινόμενο που συνδέει την Ουγκάντα με τον Κόλπο. Αντιμέτωπες με την ανεργία, πολλές νεαρές γυναίκες αναζητούν ευκαιρίες στο εξωτερικό και καταλήγουν σε εγκληματικά δίκτυα. «Τους υπόσχονται νόμιμη δουλειά και καταλήγουν να εκδίδονται», προειδοποιεί μια ακτιβίστρια από την Ουγκάντα, που δηλώνει ότι έχει βοηθήσει περισσότερα από 700 θύματα να δραπετεύσουν.

Για τις οικογένειες της Μόνικ και της Κάιλα, ο πόνος συνδυάζεται με ένα προειδοποιητικό μήνυμα: «Ποιος θα προστατέψει τα κορίτσια που είναι ακόμα ζωντανά; Αυτές συνεχίζουν να υποφέρουν», δηλώνει στο BBC ο Μάικλ, συγγενής της Μόνικ.