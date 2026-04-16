Τζόρτζια Μελόνι: Εξαιρετική είδηση η κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο

«Η ανακοίνωση κατάπαυσης του πυρός στον Λίβανο είναι μια εξαιρετική είδηση», τόνισε μεταξύ άλλων η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι.

Παράλληλα η Τζόρτζια Μελόνι είπε πως «συγχαίρω τις κυβερνήσεις σε Ισραήλ και Λίβανο για την επίτευξη του σημαντικού αυτού αποτελέσματος, χάρη στη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ».

«Τώρα είναι βασικής σημασίας η κατάπαυση του πυρός να τύχει πλήρους σεβασμού.

Η Χεζμπολάχ, η οποία έχει την ευθύνη της έναρξης της σύγκρουσης, πρέπει να σταματήσει κάθε εχθροπραξία εναντίον του Ισραήλ και να σεβαστεί τις αποφάσεις της κυβέρνησης του Λιβάνου», πρόσθεσε η Μελόνι.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός, παράλληλα, ευχήθηκε «η κατάπαυση του πυρός να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για αίσιο τέλος των διαπραγματεύσεων Ισραήλ – Λιβάνου με μια πλήρη και διαρκή ειρήνη

Σε αυτό το πλαίσιο, η Ιταλία θα συνεχίσει να κάνει ό,τι της αναλογεί συμβάλλοντας στη διατήρηση της ειρήνης κατά μήκος της μπλε γραμμής, μέσω της στρατιωτικής της δύναμης στην Unifil -αποστολής του ΟΗΕ της οποίας έχει αναλάβει τη διοίκηση- και να στηρίζει την κυριαρχία του Λιβάνου, διαμέσου και της ενίσχυσης των ενόπλων δυνάμεων της χώρας», δήλωσε τέλος η Τζόρτζια Μελόνι.