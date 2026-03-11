NYT: Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είναι τραυματισμένος στα πόδια – Θρίλερ με την υγεία του νεοεκλεγμένου θρησκευτικού ηγέτη του Ιράν

Συνέχεια στο θρίλερ σχετικά με την κατάσταση της υγείας του Μποτζτάμπα Χαμενεΐ, που μόλις λίγα 24ωρα χρήστηκε ώς ο νέος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν στη θέση του δολοφονημένου πατέρα του, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, δίνεται με πληροφορίες να λένε ότι είναι τραυματισμένος.

Την ανησυχία ότι αποκρύπτονται στοιχεία από το Ιράν για την υγεία του Μποτζτάμπα Χαμενεΐ, μεγαλώνει το γεγονός ότι δεν έχει κάνει καμία εμφάνιση ιδιαιτέρως μετά την εκλογή του.

Σύμφωνα με τις νέες πληροφορίες που έρχονται από τους New York Times ο Μποτζτάμπα Χαμενεϊ, είναι τραυματισμένος στα πόδια.

Επικαλούμενη Ιρανούς και Ισραηλινούς αξιωματούχους, η αμερικανική εφημερίδα αναφέρει ότι ο τραυματισμός του Χαμενεΐ σημειώθηκε την πρώτη ημέρα του πολέμου στο Ιράν, στις 28 Φεβρουαρίου.

Οι τρεις Ιρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι τους ενημέρωσαν ανώτεροι αξιωματούχοι της κυβέρνησης τις τελευταίες δύο ημέρες ότι ο Χαμενεΐ είχε τραυματιστεί, μεταξύ άλλων στα πόδια, αλλά ότι ήταν σε εγρήγορση και βρισκόταν σε ένα εξαιρετικά ασφαλές μέρος με περιορισμένη επικοινωνία.

Ένα βίντεο που προκαλεί μεγαλύτερα ερωτήματα δείχνει έναν χάρτινο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ να εμφανίζεται αντί για τον αληθινό, που παραμένει άφαντος, σε συγκέντρωση στην Τεχεράνη την Τρίτη, 10.03.2026.

Iran’s newly appointed Supreme Leader, Mojtaba Khamenei, was presented at a mass rally in Tehran today.



He couldn’t show up in person for some reason, so they brought out a cardboard cutout of him instead pic.twitter.com/c6eARU405b — Visegrád 24 (@visegrad24) March 11, 2026

Ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ, είναι καλά παρά το γεγονός ότι έχει τραυματιστεί, έγραψε σήμερα Τετάρτη 11.03.2026, ο γιος του Ιρανού προέδρου Μασούντ Πεζεσκιάν στον λογαριασμό του στο Telegram.

«Άκουσα πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ έχει τραυματιστεί. Ρώτησα φίλους που έχουν διασυνδέσεις, μου είπαν ότι, δόξα τω Θεώ, είναι σώος και ασφαλής», έγραψε ο Γιούσεφ Πεζεσκιάν που είναι επίσης σύμβουλος της ιρανικής κυβέρνησης.

Ο 56χρονος Μοτζταμπά Χαμενεΐ εκτιμάται ότι τραυματίστηκε κατά την επιδρομή στην οποία σκοτώθηκε ο πατέρας του, την πρώτη ημέρα των αμερικανικών και ισραηλινών επιθέσεων εναντίον του Ιράν, στις 28 Φεβρουαρίου.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα πληροφορίες για τη σοβαρότητα των τραυμάτων του, ενώ από τότε δεν έχει εμφανιστεί δημόσια, γεγονός που έχει πυροδοτήσει πολλές εικασίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας του και το πού βρίσκεται.