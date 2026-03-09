Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Θρίλερ με την κατάστασή του – «Είναι τραυματίας» ανέφεραν ιρανικά μέσα

Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είναι ο νέος ηγέτης του Ιράν, ένα θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη για την κατάστασή του.

Όπως ανέφεραν οι Times of Israel που επικαλούνται την ιρανική τηλεόραση ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ «τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του πολέμου»,

Σύμφωνα με το δημοσίευμα οι παρουσιαστές διάβασαν ρεπορτάζ και ανέφεραν ότι θεωρείται «janbaz», όρος που χρησιμοποιείται για άτομα που έχουν τραυματιστεί από τον εχθρό.

Οι πληροφορίες για το αν τραυματίστηκε στον πόλεμο που βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη ή παλαιότερη σύρραξη να είναι συγκεχυμένες. Δεν είναι όμως σαφές αν αυτό σχετίζεται με τραύματα που υπέστη στον τρέχοντα πόλεμο, με έναν αναλυτή να υποστηρίζει αργότερα ότι αυτά τα τραύματα μπορεί να προέρχονται από τη θητεία του στον πόλεμο Ιράν–Ιράκ τη δεκαετία του 1980.

Ο Χαμενεΐ δεν έχει εμφανιστεί ακόμη από την έναρξη του πολέμου κάτι που γεννά πολλά ερωτηματικά.

Την πρώτη μέρα του πολέμου σκοτώθηκε ο πατέρας του Αλί Χαμενεϊ και αρκετά μέλη της οικογένειάς του.