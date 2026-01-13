Κόσμος

NYT: Οι ΗΠΑ χρησιμοποίησαν καμουφλαρισμένο στρατιωτικό αεροσκάφος στην πρώτη επίθεση σε «ναρκοπλοίο» στη Βενεζουέλα

Η πρακτική αυτή θα μπορούσε να θεωρηθεί έγκλημα πολέμου αναφέρει το δημοσίευμα των NYT
Πλοίο
Εικόνα αρχείου / Reuters

Οι ΗΠΑ φέρονται να χρησιμοποίησαν αεροσκάφος με πολιτική εμφάνιση κατά την πρώτη αεροπορική επιχείρηση εναντίον υπόπτων για διακίνηση ναρκωτικών στην Βενεζουέλα, στην οποία έχασαν τη ζωή τους έντεκα άτομα, στις αρχές Σεπτεμβρίου, αναφέρει δημοσίευμα της εφημερίδας New York Times τη Δευτέρα 12.01.2026.

Η αποκάλυψη αναφέρει ότι η συγκεκριμένη αποστολή των ΗΠΑ πραγματοποιήθηκε με τρόπο που στόχευε στην απόκρυψη της στρατιωτικής ταυτότητας του αεροσκάφους, στο πλαίσιο δράσεων που σχετίζονται με την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος στη Βενεζουέλα και τη γύρω περιοχή.

Η πρακτική αυτή ενδέχεται να αποτελούσε έγκλημα πολέμου, τονίζει η νεοϋορκέζικη εφημερίδα, καθώς το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο απαγορεύει ρητώς τη «δολιότητα» σε στρατιωτικές επιχειρήσεις, με άλλα λόγια την εξαπάτηση του αντιπάλου ώστε να νομίζει πως έχει απέναντί του πολίτες.

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις διεξάγουν από τον Σεπτέμβριο εκστρατεία βομβαρδισμών εναντίον ταχύπλοων, που η Ουάσιγκτον θεωρεί ότι ανήκουν σε συμμορίες που διακινούν ναρκωτικά. Στα πλήγματα των «ναρκοπλοίων» όπως ονόμαζαν οι ΗΠΑ, στην Καραϊβική και στον Ειρηνικό, έχουν σκοτωθεί πάνω από εκατό άνθρωποι.

Η κυβέρνηση Τραμπ ουδέποτε παρουσίασε την παραμικρή απόδειξη ότι τα σκάφη που έγιναν στόχοι εμπλέκονταν πράγματι σε οποιαδήποτε λαθραία διακίνηση.

Το πρώτο από τα πλήγματα αυτά είχε ανακοινωθεί τη 2η Σεπτεμβρίου από τον ίδιο τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ κι είχε προκαλέσει τον θάνατο 11 ανθρώπων, όπως είχε αναφέρει.

Επικαλούμενο αμερικανούς αξιωματούχους ενήμερους σχετικά, το ρεπορτάζ των Τάιμς αναφέρει ότι το πλήγμα έγινε από αεροσκάφος με πολιτικά χρώματα, χωρίς διακριτικά, που έφερε οπλισμό στο εσωτερικό της ατράκτου, όχι σε πυλώνες στα φτερά, κατά τρόπο ώστε να είναι εμφανής.

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν σε αυτό το συμβάν δεύτερο, επαναληπτικό πλήγμα (η πρακτική αποκαλείται «double tap» στο ιδιόλεκτο τους) για να εξοντώσουν επιζήσαντες.

Το διπλό πλήγμα για να αποτελειωθούν ναυαγοί είχε ήδη χαρακτηριστεί από αμερικανούς κοινοβουλευτικούς έγκλημα πολέμου.

Κατόπιν, ο αμερικανικός στρατός άρχισε να χρησιμοποιεί αναγνωρίσιμα στρατιωτικά αεροσκάφη, συμπεριλαμβανομένων οπλισμένων drones, για να συνεχίσει τις επιχειρήσεις του είδους, διευκρίνισαν οι Τάιμς.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
141
94
80
78
70
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Βενεζουέλα: Καταγγελίες για καθυστέρηση στην απελευθέρωση πολιτικών κρατουμένων – Ελεύθεροι μόλις 49 από τους 800
Αποδείξεις ζωής ζητούν οι συγγενείς τους - Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων καταγγέλλουν τις αρχές της Βενεζουέλας για τον θάνατο πολιτικού κρατούμενου
Άνθρωποι
Γιατί ο Τραμπ δεν έχει καταφέρει να κάνει τη Γροιλανδία εργοστάσιο σπάνιων γαιών – Το κόστος και οι σκληρές αρκτικές συνθήκες
Αναλυτές εκτιμούν πως η εξόρυξη ορυκτών στο φεγγάρι θα ήταν πολύ πιο εύκολη σε σχέση με τη Γροιλανδία - Τα χιλιόμετρα πάγου και το απόλυτο σκοτάδι που προστατεύσουν τη Γροιλανδία
Γροιλανδία
Ένταλμα σύλληψης σε βάρος Ισραηλινού πρώην συμβούλου του Νετανιάχου – Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει
Μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο Άινχορν έχει λάβει οδηγία να μην επικοινωνεί με το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού, ενώ σήμερα ζει στη Σερβία, όπου πρόσφατα ανακρίθηκε από Ισραηλινούς αστυνομικούς
Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου
Newsit logo
Newsit logo