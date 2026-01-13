NYT: Οι ΗΠΑ χρησιμοποίησαν καμουφλαρισμένο στρατιωτικό αεροσκάφος στην πρώτη επίθεση σε «ναρκοπλοίο» στη Βενεζουέλα

Οι ΗΠΑ φέρονται να χρησιμοποίησαν αεροσκάφος με πολιτική εμφάνιση κατά την πρώτη αεροπορική επιχείρηση εναντίον υπόπτων για διακίνηση ναρκωτικών στην Βενεζουέλα, στην οποία έχασαν τη ζωή τους έντεκα άτομα, στις αρχές Σεπτεμβρίου, αναφέρει δημοσίευμα της εφημερίδας New York Times τη Δευτέρα 12.01.2026.

Η αποκάλυψη αναφέρει ότι η συγκεκριμένη αποστολή των ΗΠΑ πραγματοποιήθηκε με τρόπο που στόχευε στην απόκρυψη της στρατιωτικής ταυτότητας του αεροσκάφους, στο πλαίσιο δράσεων που σχετίζονται με την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος στη Βενεζουέλα και τη γύρω περιοχή.

Η πρακτική αυτή ενδέχεται να αποτελούσε έγκλημα πολέμου, τονίζει η νεοϋορκέζικη εφημερίδα, καθώς το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο απαγορεύει ρητώς τη «δολιότητα» σε στρατιωτικές επιχειρήσεις, με άλλα λόγια την εξαπάτηση του αντιπάλου ώστε να νομίζει πως έχει απέναντί του πολίτες.

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις διεξάγουν από τον Σεπτέμβριο εκστρατεία βομβαρδισμών εναντίον ταχύπλοων, που η Ουάσιγκτον θεωρεί ότι ανήκουν σε συμμορίες που διακινούν ναρκωτικά. Στα πλήγματα των «ναρκοπλοίων» όπως ονόμαζαν οι ΗΠΑ, στην Καραϊβική και στον Ειρηνικό, έχουν σκοτωθεί πάνω από εκατό άνθρωποι.

Η κυβέρνηση Τραμπ ουδέποτε παρουσίασε την παραμικρή απόδειξη ότι τα σκάφη που έγιναν στόχοι εμπλέκονταν πράγματι σε οποιαδήποτε λαθραία διακίνηση.

Το πρώτο από τα πλήγματα αυτά είχε ανακοινωθεί τη 2η Σεπτεμβρίου από τον ίδιο τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ κι είχε προκαλέσει τον θάνατο 11 ανθρώπων, όπως είχε αναφέρει.

Επικαλούμενο αμερικανούς αξιωματούχους ενήμερους σχετικά, το ρεπορτάζ των Τάιμς αναφέρει ότι το πλήγμα έγινε από αεροσκάφος με πολιτικά χρώματα, χωρίς διακριτικά, που έφερε οπλισμό στο εσωτερικό της ατράκτου, όχι σε πυλώνες στα φτερά, κατά τρόπο ώστε να είναι εμφανής.

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν σε αυτό το συμβάν δεύτερο, επαναληπτικό πλήγμα (η πρακτική αποκαλείται «double tap» στο ιδιόλεκτο τους) για να εξοντώσουν επιζήσαντες.

Το διπλό πλήγμα για να αποτελειωθούν ναυαγοί είχε ήδη χαρακτηριστεί από αμερικανούς κοινοβουλευτικούς έγκλημα πολέμου.

Κατόπιν, ο αμερικανικός στρατός άρχισε να χρησιμοποιεί αναγνωρίσιμα στρατιωτικά αεροσκάφη, συμπεριλαμβανομένων οπλισμένων drones, για να συνεχίσει τις επιχειρήσεις του είδους, διευκρίνισαν οι Τάιμς.