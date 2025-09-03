Οι ΗΠΑ πλήττουν σκάφος ναρκοδιακινητών ανοιχτά της Βενεζουέλας – Ο Ντόναλντ Τραμπ κάνει λόγο για 11 νεκρούς «ναρκοτρομοκράτες»

Μια εντυπωσιακή επίθεση στη μέση της Καραϊβικής αναζωπυρώνει την ένταση ανάμεσα στις ΗΠΑ και τη Βενεζουέλα. Την Τρίτη (02.09.2025), οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις χτύπησαν ταχύπλοο που είχε αποπλεύσει από τη Βενεζουέλα και, σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, συνδεόταν με διακίνηση ναρκωτικών. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η επιχείρηση άφησε πίσω της 11 νεκρούς μέλη της Tren de Aragua, μιας διαβόητης λατινοαμερικανικής συμμορίας που ο ίδιος χαρακτηρίζει «ναρκοτρομοκρατική».

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέλαβε προσωπικά την ευθύνη του πλήγματος ανοιχτά της Βενεζουέλας, μέσω του Truth Social, δημοσιεύοντας βίντεο από drone. «Κατόπιν εντολών μου, οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ χτύπησαν σκάφος που μετέφερε ναρκωτικά προς τις Ηνωμένες Πολιτείες», έγραψε, τονίζοντας ότι «εξουδετερώθηκαν 11 τρομοκράτες».

Αμερικανική αρμάδα στην περιοχή

Η επιχείρηση εντάσσεται σε ευρύτερη εκστρατεία κατά των ναρκωτικών. Οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει το τελευταίο διάστημα τουλάχιστον επτά πολεμικά πλοία στην Καραϊβική – ανάμεσά τους τρία αποβατικά και ένα πυρηνικό υποβρύχιο. Η Ουάσιγκτον δηλώνει πως στόχος είναι να κοπούν οι δρόμοι διακίνησης, αλλά κατηγορεί ανοιχτά τον Νικολάς Μαδούρο και την κυβέρνησή του ότι διοικούν καρτέλ ναρκωτικών.

Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο επιβεβαίωσε ότι το πλήγμα έγινε στο νότιο τμήμα της Καραϊβικής και μίλησε για «στοχευμένη επιχείρηση». Πρόσθεσε δε ότι ο Τραμπ είναι έτοιμος να κινητοποιήσει «όλη» την ισχύ των ΗΠΑ για να «εξαλείψει» τα καρτέλ.

Η οργισμένη απάντηση του Καράκας

Από την πλευρά του, ο Νικολάς Μαδούρο αντέδρασε με σφοδρότητα. Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας χαρακτήρισε την αμερικανική ανάπτυξη «τη σοβαρότερη απειλή για την ύπαρξη της χώρας εδώ και έναν αιώνα» και κατηγόρησε την Ουάσιγκτον ότι ετοιμάζει σενάριο ανάλογο με την εισβολή στον Παναμά το 1989 εναντίον του Μανουέλ Νοριέγα.

«Οκτώ πολεμικά πλοία, 1.200 πύραυλοι και ένα πυρηνικό υποβρύχιο έχουν βάλει στο στόχαστρο τη Βενεζουέλα», δήλωσε σε διεθνείς δημοσιογράφους, κάνοντας λόγο για «άδικη, ανήθικη και απολύτως παράνομη» απειλή. Προειδοποίησε δε ότι η χώρα του είναι έτοιμη για «ένοπλο αγώνα» αν οι ΗΠΑ επιχειρήσουν αλλαγή καθεστώτος.

Από τον πόλεμο κατά των ναρκωτικών στη γεωπολιτική σύγκρουση

Ο Λευκός Οίκος παρουσιάζει τον αγώνα κατά των ναρκωτικών ως κορυφαία στρατηγική προτεραιότητα. Ωστόσο, η ενίσχυση της στρατιωτικής πίεσης στο Καράκας μετατρέπει την επιχείρηση σε ανοιχτό γεωπολιτικό μπρα ντε φερ. Για τον Τραμπ, πρόκειται ταυτόχρονα για μήνυμα σκληρότητας απέναντι στα καρτέλ και για μέσο απονομιμοποίησης του Μαδούρο, ήδη καταζητούμενου με αμερικανική επικήρυξη 50 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στην καταπολέμηση της διακίνησης και στην πολιτική αντιπαράθεση μοιάζει πλέον πιο θολή από ποτέ.