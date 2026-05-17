Νέα προειδοποίηση Τραμπ στο Ιράν: «Ο χρόνος τρέχει» για να καταλήξετε σε συμφωνία με τις ΗΠΑ

Νέα προειδοποίηση έστειλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ προς το Ιράν την Κυριακή (17.05.2026), λέγοντας ότι «ο χρόνος τρέχει» για καταλήξουν σε συμφωνία.

Η νέα δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ έγινε εν μέσω επαναλαμβανόμενων απειλών προς το Ιράν να συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, προχώρησε σε ανάρτηση στο Truth Social τονίζοντας ότι ότι πρέπει να «κινηθούν» πριν «δεν μείνει τίποτα από αυτούς».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το μήνυμα δημοσιεύτηκε αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ συζήτησε τον πόλεμο με το Ιράν με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Οι δύο ηγέτες συζήτησαν την πιθανότητα αναζωπύρωσης των εχθροπραξιών με το Ιράν, ενώ ο Τραμπ ενημέρωσε επίσης τον Νετανιάχου για την πρόσφατη επίσκεψή του στην Κίνα, ανέφερε το ισραηλινό ειδησεογραφικό πρακτορείο Kan.

«Για το Ιράν, ο χρόνος τρέχει, και θα πρέπει να κινηθούν, γρήγορα, αλλιώς δεν θα μείνει τίποτα από αυτούς. Ο χρώνος είναι κρίσιμος!», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Νωρίτερα, το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Fars του Ιράν ανέφερε ότι οι ΗΠΑ είχαν παρουσιάσει έναν κατάλογο πέντε σημείων, ο οποίος περιελάμβανε τη μεταφορά ουρανίου στην Ουάσιγκτον και έθεταν πυρηνικά όρια στην Τεχεράνη.

Σύμφωνα με την έκθεση, οι ΗΠΑ αρνήθηκαν επίσης να αποδεσμεύσουν έστω και το 25% των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων του Ιράν ή να πληρώσουν για τις ζημιές που προκλήθηκαν στο Ιράν κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Στην πρότασή του, το Ιράν ζήτησε τον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, ένα βασικό σημείο διαμάχης με το Ισραήλ. Η Τεχεράνη έχει επίσης απαιτήσει από τις ΗΠΑ να σταματήσουν τον ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμένων.

Έχει περάσει πάνω από ένας μήνας από τότε που οι ΗΠΑ και το Ιράν συμφώνησαν σε μια εύθραυστη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, αλλά οι περαιτέρω συνομιλίες παραμένουν σε αδιέξοδο, καθώς και οι δύο πλευρές αρνούνται να παραχωρήσουν τις απαιτήσεις τους. Εν τω μεταξύ, οι συνεχιζόμενες προσπάθειες δεν έχουν καταφέρει να τερματίσουν έναν πόλεμο που έχει στραγγαλίσει τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό, εκτινάσσοντας τις τιμές του πετρελαίου και προκαλώντας σοκ στις αγορές.

Ο πόλεμος έχει ασκήσει σοβαρή πίεση στην αμερικανική οικονομία, αποτελώντας γρήγορα ένα αδύναμο σημείο για τον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου. Αξιωματούχοι που γνωρίζουν τις συνομιλίες δήλωσαν στο Axios ότι ενώ ο Τραμπ επιθυμεί μια συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης, η απόρριψη των απαιτήσεών του από το Ιράν και η άρνησή του να υποχωρήσει στο πυρηνικό του πρόγραμμα έχουν θέσει ξανά στο τραπέζι τη στρατιωτική επιλογή.