Νύχτα τρόμου στη Βηρυτό με ισραηλινά χτυπήματα – Στόχος εγκαταστάσεις που συνδέονται με τη χρηματοδότηση της Χεζμπολάχ

Το λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων ANI μετέδωσε το βράδυ της Κυριακής (20/10/24) πως πλήγμα του Ισραήλ σημειώθηκε στον ανατολικό Λίβανο, εναντίον θυγατρικής χρηματοπιστωτικού ομίλου που συνδέεται με τη Χεζμπολάχ, τα γραφεία του οποίου βομβαρδίστηκαν και στον νότιο τομέα της Βηρυτού, μετά τις εντολές του ισραηλινού στρατού για απομάκρυνση των κατοίκων.

Η Πολεμική Αεροπορία του Ισραήλ έθεσε στο στόχαστρο «τη θυγατρική της Al-Qard al-Hassan» στην περιοχή της Χερμέλ, στον ανατολικό Λίβανο, διευκρίνισε το ANI, καθώς ο ισραηλινός στρατός κάλεσε τους κατοίκους να απομακρυνθούν από την περιοχή των γραφείων αυτού του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος σε όλη τη χώρα, το οποίο συνδέεται με τη Χεζμπολάχ.

BREAKING: BEIRUT BEING BOMBED RIGHT NOW pic.twitter.com/iDkSvtm1Qs — Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) October 20, 2024

Μάλιστα σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ, τα χτυπήματα έγιναν σε πολύ μικρή απόσταση από το αεροδρόμιο της Βηρυτού, όπου συνεχίζουν να εκτελούνται εμπορικές πτήσεις, παρά τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ εναντίον του κινήματος Χεζμπολάχ στη λιβανική επικράτεια.

Several of the Airstrikes tonight against Southern Beirut, are only Meters away from Rafic Hariri International Airport. pic.twitter.com/0Vp5pntBNl — OSINTdefender (@sentdefender) October 20, 2024

Στις εικόνες που κάνουν το γύρο του κόσμου, φαίνεται τουλάχιστον ένα πολυόροφο κτίριο να καταρρέει σαν χάρτινος πύργος, αφήνοντας πίσω μόνο συντρίμμια.

Another Angle of the Israeli Airstrike earlier on the Dahieh Suburb of Southern Beirut, which resulted in the Collapse of a High-Rise Residential Building. pic.twitter.com/ct8Oe204hd — OSINTdefender (@sentdefender) October 20, 2024

One of the High-Rise Residential Buildings that was Targeted and Collapsed tonight in the Dahieh Suburb of Southern Beirut, held a “Al-Qard Al-Hassan” Bank Branch on the Street Level. pic.twitter.com/V0j9caHU7D — OSINTdefender (@sentdefender) October 20, 2024

Η προειδοποίηση του IDF

«Το Ισραήλ θα πραγματοποιήσει πλήγματα στο οικονομικό δίκτυο της Χεζμπολάχ για να αποτρέψει την μαχητική οργάνωση να χρησιμοποιήσει τους οικονομικούς πόρους της», είχε προειδοποιήσει ο IDF.

«Θα επιτεθούμε σε έναν αριθμό στόχων τις επόμενες ώρες».

IDF issued evacuation orders for 12 places in southern Beirut tonight pic.twitter.com/QWKCaHdsTZ — Samir (@obretix) October 20, 2024

«Τις επόμενες ώρες θα εκδώσουμε προειδοποίηση εκκένωσης στους Λιβανέζους κατοίκους στη Βηρυτό και σε άλλες τοποθεσίες για να εκκενώσουν εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για να χρηματοδοτούνται οι τρομοκρατικές δραστηριότητες της Χεζμπολάχ».

Υψηλόβαθμος αξιωματούχος των ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών είχε προειδοποιήσει πως το Ισραήλ θα επιτεθεί σε διαφορετικά παραρτήματα του οικονομικού βραχίονα της υποστηριζόμενης από το Ιράν Χεζμπολάχ Al-Qard Al-Hassan.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν κυρώσεις στην Al-Qard Al-Hassan το 2007, λέγοντας ότι χρησιμοποιούνταν από τη Χεζμπολάχ «ως κάλυμμα για τη διαχείριση των οικονομικών δραστηριοτήτων της τρομοκρατικής οργάνωσης και για να αποκτήσει πρόσβαση στο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα».

Γκάλαντ: Η Χεζμπολάχ καταρρέει

Το Ισραήλ «καταστρέφει» τις θέσεις της λιβανικής Χεζμπολάχ «σε όλα τα χωριά κατά μήκος των συνόρων» μεταξύ των δύο χωρών, είχε δηλώσει νωρίτερα ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Γιοάβ Γκάλαντ.

Ο Γκάλαντ είπε σε στρατιώτες ότι μετακινούνταν από τη φάση μάχης των μαχητών στα γύρω χωριά, σε μια «κατάσταση καταστροφής», ανατινάζοντας σήραγγες και αποθήκες πυρομαχικών και καταστρέφοντας άλλες υποδομές της Χεζμπολάχ.

Σύμφωνα με το The Times of Israel, ο Ισραηλινός υπουργός, δήλωσε ότι στελέχη της Χεζμπολάχ που συνελήφθησαν και ανακρίθηκαν από το Ισραήλ είναι «τρομοκρατημένοι» και ότι η οργάνωση που υποστηρίζεται από το Ιράν «έχει καταρρεύσει».

«Όχι μονάχα αυτή τη στιγμή πολεμούμε τον εχθρό, αλλά τον καταστρέφουμε σε όλα τα χωριά κατά μήκος των συνόρων, θέσεις που η Χεζμπολάχ ήθελε να χρησιμοποιήσει ως βάσεις για επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ», είπε

«Το αποτέλεσμα είναι ότι σε κάθε μέρος που η Χεζμπολάχ ετοιμαζόταν να κάνει επιδρομές σε [ισραηλινές] συνοριακές πόλεις, υπάρχουν στρατιώτες των IDF» συμπλήρωσε – όπως μεταδίδει το The Times of Israel – και πρόσθεσε:

«Στόχος μας είναι να εκκαθαρίσουμε πλήρως αυτή την περιοχή ώστε οι κάτοικοι να μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους και τις ζωές τους».

Ο Γκάλαντ είπε ότι οι ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις εξακολουθούν να «ολοκληρώνουν την αποστολή» στον Λίβανο και ότι ο στρατός «προετοιμάζεται για επακόλουθες αποστολές».

Νεκρός Ισραηλινός συνταγματάρχης στη Βόρεια Γάζα

Την ίδια ώρα, οι ισραηλινές αρχές ανακοίνωσαν τον θάνατο ενός υψηλόβαθμου στρατιωτικού στη Λωρίδα της Γάζας, ανεβάζοντας σε 358 τον αριθμό των απωλειών τους μετά την έναρξη της χερσαίας στρατιωτικής επίθεσης στον παλαιστινιακό θύλακα στις 27 Οκτωβρίου 2023.

Ο συνταγματάρχης Αχσάν Ντάκσα, διοικητής της τεθωρακισμένης ταξιαρχίας 401, ήταν 41 ετών και μέλος της κοινότητας των Δρούζων.

“Σκοτώθηκε στη μάχη πολεμώντας κατά των τρομοκρατών της Χαμάς στη Γάζα”, ανέφερε σε μια ανακοίνωση ο υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ.

Ο εκπρόσωπος του στρατού, ο υποναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι, διευκρίνισε πως σκοτώθηκε κοντά στο άρμα του στο βόρειο τμήμα της Γάζας.

Η ταξιαρχία 401, επικεφαλής της οποίας ήταν εδώ και τέσσερις μήνες ο συνταγματάρχης που σκοτώθηκε, “είναι επικεφαλής στην επίθεση στη Λωρίδα της Γάζας”, διευκρίνισε ο Χαγκάρι.

Σύμφωνα με τον στρατό, ο αξιωματικός είχε παρασημοφορηθεί “για πράξη ανδρείας” αφού διέσωσε στρατιώτες που είχαν τραυματιστεί στον πόλεμο του 2006 εναντίον της λιβανικής οργάνωσης Χεζμπολάχ.

Ο Ισραηλινός πρόεδρος Ισαάκ Χέρτσογκ τον χαρακτήρισε “ήρωα του Ισραήλ” λέγοντας πως ο θάνατός του “είναι μια απώλεια για το Κράτος του Ισραήλ και για την ισραηλινή κοινωνία”, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του.