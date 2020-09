Ο Michael Kiwanuka ανακοινώθηκε ως νικητής του Hyundai Mercury Prize 2020. Ο γεννημένος στο Λονδίνο καλλιτέχνης κέρδισε το βραβείο για το άλμπουμ του με τίτλο «Kiwanuka».

Ο νικητής ανακοινώθηκε σε ψηφιακή τελετή, στο The One Show του BBC, από την παρουσιάστρια του BBC Radio One και μέλος της κριτικής επιτροπής που απονέμει το βραβείο Mercury, Άνι Μακ.

Ο Kiwanuka είπε: «Δεν ξέρω καν τι να πω – Μένω άφωνος. Αυτό είναι καταπληκτικό… Δεν έχω καν λόγια. Αυτό είναι παράλογο, είναι τρελό! Είμαι τόσο χαρούμενος. Η τρίτη φορά έχει μια γοητεία. Είμαι πάνω από το φεγγάρι, είμαι τόσο ενθουσιασμένος, αυτό είναι για την τέχνη, για τη μουσική, για τα άλμπουμ».

Ο Michael Kiwanuka αναδείχθηκε νικητής με συνυποψήφιους τις σταρ της ποπ Dua Lipa και Charli XCX, τους σταρ της grime Stormzy και Kano και τα συγκροτήματα Sports Team, Porridge Radio και Lanterns on the Lake.

«Αυτό είναι το μόνο πράγμα που ήθελα ποτέ να το κάνω, οπότε το να κερδίσω ένα Mercury είναι ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Είμαι τόσο χαρούμενος. Η μουσική και η τέχνη σημαίνουν πολλά για μένα και αυτό είναι ένα βραβείο που τις τιμάς, έτσι είμαι πάνω από το φεγγάρι» πρόσθεσε ο καλλιτέχνης.

Σε κριτική που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «The Independent», το άλμπουμ του Kiwanuka επαινέθηκε ως «ένας ενδοσκοπικός συνδυασμός σόουλ, μπλουζ, ροκ και funk» και ότι οι επιρροές του εκτείνονται σε δεκαετίες, με σημαντικότερες τους Gil Scott-Heron, Fela Kuti, Kendrick Lamar και Bobby Womack.

Η κριτική επιτροπή ανέφερε σε δήλωσή της: «Το “Kiwanuka” του Michael Kiwanuka κερδίζει επάξια το βραβείο Hyundai Mercury 2020 στην κατηγορία Άλμπουμ της Χρονιάς. Κλασικό αλλά σύγχρονο, με βάση την ιστορία της μουσικής, ενώ παραμένει ένα έντονα προσωπικό έργο αυτοέκφρασης, είναι ένα άλμπουμ που θα αντέξει στη δοκιμασία του χρόνου».

Το Βραβείο Mercury, που παλαιότερα ονομαζόταν Βραβείο Μουσικής Mercury, απονέμεται κάθε χρόνο για το καλύτερο άλμπουμ που κυκλοφόρησε στο Ηνωμένο Βασίλειο από Βρετανό ή Ιρλανδό καλλιτέχνη. Θεσμοθετήθηκε από τη Βρετανική Φωνογραφική Ένωση και την Βρετανική Ένωση Εμπόρων Δίσκων το 1992 ως εναλλακτική λύση.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ