Ο άγνωστος ήρωας του Σίδνεϊ που αφόπλισε τον δεύτερο δράστη – Δέχθηκε πυρά και ξυλοκοπήθηκε επειδή τον πέρασαν για τρομοκράτη

Συγκλονιστικές στιγμές εκτυλίχθηκαν κατά τη διάρκεια της τρομοκρατικής επίθεσης με πυροβολισμούς στην παραλία Μποντάι στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, όταν ένας πολίτης αφόπλισε έναν από τους δύο δράστες, πριν βρεθεί ο ίδιος στο στόχαστρο της αστυνομίας και δεχθεί επίθεση από πολίτες που τον πέρασαν για έναν από τους ενόπλους.

Η πολύνεκρη επίθεση με πυροβολισμούς της Κυριακής (14.12.2025) στη διάσημη παραλία στο Σίδνεϊ στοίχισε τη ζωή σε 16 ανθρώπους, ανάμεσά τους και ένα κορίτσι δέκα ετών, ενώ δεκάδες ακόμη τραυματίστηκαν σοβαρά, με κάποιους να είναι σε κρίσιμη κατάσταση.

Βίντεο που κυκλοφόρησε καταγράφει τη δραματική στιγμή κατά την οποία ο άνδρας ανεβαίνει προσεκτικά σε πεζογέφυρα, λίγα λεπτά αφότου οι ένοπλοι είχαν ανοίξει πυρ εναντίον του πλήθους, σύμφωνα με την Daily Mail.

Σε ένα από τα πλάνα, ένας από τους επιτιθέμενους φαίνεται τραυματισμένος στο έδαφος, ενώ ο πολίτης ανεβαίνει τα σκαλιά, κλωτσά το όπλο ώστε να το απομακρύνει από το χέρι του δράστη και στη συνέχεια απομακρύνεται με τα χέρια ψηλά, φωνάζοντας «μην πυροβολείτε», την ώρα που οι αστυνομικοί συνεχίζουν την επιχείρηση.

Καθώς οι αστυνομικοί άνοιξαν πυρ, ο άνδρας φαίνεται να σκύβει για να καλυφθεί, ενώ στη συνέχεια υποχωρεί με τα χέρια ψηλά καθώς οι δυνάμεις ασφαλείας πλησιάζουν.

Μέσα στο χάος που επικράτησε, δέχθηκε πυρά από την αστυνομία και αμέσως μετά περικυκλώθηκε από πολίτες, οι οποίοι, πίστεψαν λανθασμένα ότι ήταν ένας από τους τρομοκράτες, του επιτέθηκαν.

Ο άνδρας γρονθοκοπήθηκε και αναγκάστηκε να αμυνθεί, πριν τελικά ακινητοποιηθεί από αστυνομικούς, οι οποίοι προσπάθησαν να αποτρέψουν περαιτέρω επιθέσεις εναντίον του. Σύμφωνα με τη δικηγόρο του, Άλισον Μπάτισον, ο άνδρας είναι πρόσφυγας από τη Μέση Ανατολή, ζει στην Αυστραλία εδώ και περίπου δέκα χρόνια, ωστόσο παραμένει με προσωρινή βίζα.

Έχει Αυστραλή σύζυγο και παιδιά με αυστραλιανή υπηκοότητα. Όπως δήλωσε η ίδια, ο πελάτης της μόλις είχε φτάσει στην παραλία, όταν άκουσε πυροβολισμούς και, ενώ οι περισσότεροι έτρεχαν να απομακρυνθούν, εκείνος κατευθύνθηκε προς τον κίνδυνο. «Βγήκε από ταξί, άκουσε τους πυροβολισμούς, είδε άλλους να τρέχουν μακριά και εκείνος έτρεξε προς τον ήχο των πυροβολισμών» ανέφερε.

Στο μεταξύ, ένας ακόμη πολίτης, ο Άχμεντ ελ Άχμεντ, ο οποίος πάλεψε σώμα με σώμα και αφόπλισε έναν από τους ως δράστες, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο.



Η μητέρα του δήλωσε ότι ξέσπασε σε κλάματα όταν έμαθε πως ο γιος της ήταν ένας από τους ανθρώπους που έσωσαν αμέτρητες ζωές.

Η επίθεση έχει επισήμως χαρακτηριστεί τρομοκρατική ενέργεια, με τις έρευνες να τη συνδέουν με στοχευμένη αντισημιτική επίθεση.