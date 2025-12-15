Σίδνεϊ: Σχεδόν 1 εκατ. δολάρια σε δωρεές για τον 43χρονο ήρωα της πολύνεκρης επίθεσης – Καρέ καρέ πώς κατάφερε να αφοπλίσει τον δράστη

Σχεδόν 1 εκατομμύριο δολάρια έχουν συγκεντρωθεί σε δωρεές για τον 43χρονο άνδρα που αναδείχθηκε ήρωας της πολύνεκρης επίθεσης με πυροβολισμούς στην παραλία Μποντάι του Σίδνεϊ, καθώς έθεσε τη ζωή του σε κίνδυνο προσπαθώντας να αφοπλίσει έναν από τους δύο ενόπλους, σε επίθεση που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 15 ανθρώπους, ανάμεσά τους ένα κορίτσι 10 ετών.

Ο 43χρονος Αχμέντ ελ Αχμέντ, πατέρας δύο παιδιών και ιδιοκτήτης μανάβικου, νοσηλεύεται με δύο τραύματα από σφαίρες στον ώμο, μετά την επέμβασή του το βράδυ της Κυριακής (14.12.2025) στην παραλία Μποντάι του Σίδνεϊ. Πατέρας και γιος οι οποίοι άνοιξαν πυρ εναντίον περίπου χιλίων ανθρώπων που είχαν συγκεντρωθεί στη διάσημη παραλία Μποντάι του Σίδνεϊ για να γιορτάσουν το Χάνουκα, με αποτέλεσμα να σκοτώσουν 15 ανθρώπους, ανάμεσά τους ένα παιδί, και να τραυματίσουν άλλους 42.

Βίντεο στα social media καταγράφουν τη στιγμή που ο Αχμέντ ελ Αχμέντ πλησιάζει τον ένοπλο μέσα από τον χώρο στάθμευσης στην Campbell Parade, σκύβοντας πίσω από σταθμευμένα αυτοκίνητα για να μη γίνει αντιληπτός. Όταν έφτασε σε απόσταση αναπνοής, όρμησε στον δράστη και κατάφερε να του αποσπάσει το όπλο.

Λίγα δευτερόλεπτα πριν κινηθεί προς τον ένοπλο, ο Αχμέντ είχε μιλήσει στον ξάδελφό του, Τζοζέι Αλκαντζ, εκφράζοντας τον φόβο ότι δεν θα τα καταφέρει και του ζήτησε να επικοινωνήσει με την οικογένειά του.

«Μου είπε “θα πεθάνω, σε παρακαλώ δες την οικογένειά μου και πες τους ότι σκοτώθηκα προσπαθώντας να σώσω ζωές”», ανέφερε ο Αλκαντζ έξω από το νοσοκομείο, σύμφωνα με τη Sydney Morning Herald.

Οι δύο άνδρες βρίσκονταν κοντά στον χώρο εκδηλώσεων για τη Χανουκά, όπου τους είχε προσφερθεί φαγητό λίγο πριν ξεσπάσουν οι πυροβολισμοί. Όπως είπε ο Αλκαντζ, είχαν απομακρυνθεί για να πάρουν έναν καφέ, όταν μέσα σε λίγα λεπτά η περιοχή μετατράπηκε σε πεδίο μάχης.

#Australia: An extraordinary act of courage by Ahmed El Ahmad—a 43-year-old Muslim father of two—who put his own life at risk to save neighbors celebrating Hanukkah.

Wishing him a full and speedy recovery. Deeply inspired by his humanity.

https://t.co/S1Z3jrfJdr — Raza Ahmad Rumi (@Razarumi) December 14, 2025

Στο βίντεο φαίνεται ο 50χρονος Σατζίντ Ακράμ να υποχωρεί, καθώς ο Αχμέντ ελ Αχμέντ σηκώνει το όπλο και το στρέφει προς το μέρος του. Ο Αχμέντ ακούμπησε στη συνέχεια το όπλο σε δέντρο, ενώ δεύτερος πολίτης έτρεξε προς τον δράστη και του πέταξε ένα αντικείμενο.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε μπροστά στα μάτια του δεύτερου ενόπλου, του 24χρονου γιου του Ακράμ, Ναβίντ, ο οποίος βρισκόταν σε κοντινή πεζογέφυρα κρατώντας όπλο. Τα δικά του πυρά πιστεύεται ότι τραυμάτισαν στη συνέχεια τον 43χρονο ήρωα.

Ο 24χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με κρίσιμα τραύματα υπό αστυνομική φρούρηση, ενώ ο πατέρας του πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε από την αστυνομία στο σημείο.

Σχεδόν 1 εκατ. δολάρια σε δωρεές

Η γενναία πράξη του Αχμέντ ελ Αχμέντ προκάλεσε κινητοποίηση πολιτών από όλο τον κόσμο. Δημιουργήθηκε καμπάνια στο GoFundMe, η οποία έχει συγκεντρώσει σχεδόν 1 εκατ. δολάρια από περισσότερες από 5.000 δωρεές. Μεταξύ των δωρητών περιλαμβάνεται και ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος Μπιλ Άκμαν, ο οποίος προσέφερε 100.000 δολάρια.

Ο Αχμέντ παραμένει υπό ιατρική παρακολούθηση, ενώ η πράξη του έχει αναγνωριστεί ως καθοριστική για την αποτροπή ακόμη μεγαλύτερης τραγωδίας.

Ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ χαρακτήρισε τον αλ Άχμεντ έναν «πάρα πολύ γενναίο άνθρωπο» που έσωσε πολλές ζωές.