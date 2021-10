Ένας Αϊτινός που ισχυρίζεται ότι εκπροσωπεί συμμορία που απήγαγε μια ομάδα Αμερικανών και Καναδών ιεραποστόλων είπε σε ένα βίντεο που αναρτήθηκε σήμερα στο YouTube ότι θα σκοτώσει «αυτούς τους Αμερικανούς», εάν δεν πάρει αυτό που απαιτεί.

Ο άντρας που μιλάει στο βίντεο, ντυμένος με μοβ κοστούμι, αναγνωρίζεται ως ο άνθρωπος γνωστός στην Αϊτή με το ψευδώνυμο Λάμο Σανζού, αρχηγός της συμμορίας «400 Mawozo».

Το Reuters δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα την αυθεντικότητα του βίντεο ή το πότε βιντεοσκοπήθηκε. Ο άνδρας εμφανίζεται να μιλάει στον δρόμο και να περιβάλλεται από άλλους άνδρες άγνωστης ταυτότητας. Οι ιεραπόστολοι δεν εμφανίζονται στο βίντεο.

Crazy. Here is leader of #Haiti's 400 Mawozo gang / death squad "Lanmò san jou" (Death without days) out in public. He says if he doesn't get his $17 million ransom, he will kill the christian missionaries. He accused the regime of owing him back pay. #Haiti pic.twitter.com/ki2jXtB0PP