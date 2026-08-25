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Δεξαμενόπλοιο του Θεόδωρου Αγγελόπουλου χτυπήθηκε στα Στενά του Ορμούζ

Όλα τα μέλη του πληρώματος έχουν αναφερθεί ότι είναι ασφαλή
Στενά του Ορμούζ
REUTERS/Stringer/File Photo
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Δεξαμενόπλοιο ιδιοκτησίας του Θεόδωρου Αγγελόπουλου έμεινε ακυβέρνητο μετά από επίθεση με άγνωστο βλήμα στα ανοικτά του Ομάν, στο τελευταίο περιστατικό εναντίον της εμπορικής ναυτιλίας στα Στενά του Ορμούζ.

Από το χτύπημα, το δεξαμενόπλοιο που ανήκει στον Θόδωρο Αγγελόπουλο, τέθηκε εκτός λειτουργίας αφού το βλήμα προκάλεσε ζημιές στο μηχανοστάσιο του.

Πρόκειται για το LR2 tanker των 115.000-dwt Metro Venetian (κατασκευής 2025) που επλήγη περίπου 9 ναυτικά μίλια (17 χλμ.) βορειοανατολικά της Ας Σισάχ, στο Ομάν.

Σύμφωνα με τη βρετανική υπηρεσία ενημέρωσης για την ασφάλεια της ναυτιλίας UKMTO, η οποία υπάγεται στο υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας, το περιστατικό σημειώθηκε τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη.

«Το πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα, το οποίο προκάλεσε ζημιά στο μηχανοστάσιο και εξουδετέρωσε το σκάφος», ανέφερε η UKMTO, διευκρινίζοντας ότι τα μέλη του πληρώματος είναι σώα.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι δεξαμενόπλοιο Metro Venetian έχει πλεύσει με ασφάλεια στην Φουτζάιρα.

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