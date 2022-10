Το Twitter έκανε δεκτή την πρόταση του Έλον Μασκ για εξαγορά της εταιρείας για 44 δισεκατομμύρια δολάρια με τη συμφωνία να οριστικοποιείται τις προσεχείς ημέρες.



Ο Έλον Μασκ έκανε νέα προσέγγιση στο Twitter την Δευτέρα με την πρόταση να προχωρήσει στην εξαγορά του στην αρχική τιμή των 44 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Το Twitter απάντησε πως θα κλείσει τη συναλλαγή στα 54,20 ανά μετοχή μετά την επιστολή του Έλον Μασκ πως θα αγοράσει με βάση την πρόταση που είχε κάνει τον Απρίλιο.

Η είδηση που έγινε γνωστή από το Bloomberg οδήγησε σε ανοδική έκρηξη των μετοχών του twitter μέχρι το σημείο που έκλεισε η διαπραγμάτευση της μετοχής.

BREAKING: Twitter jumps 22% after shares resume trading following Elon Musk’s plan to proceed with the $44 billion takeover https://t.co/6ydPKVVoAk pic.twitter.com/RBG4zmVsXv