Ο Έλον Μασκ επανέφερε από σήμερα (7.4.2023) στη θέση του στο Twitter το γνωστό λογότυπο της πλατφόρμας με το γαλάζιο πουλί.

Ο ιδιοκτήτης του Twitter, Έλον Μασκ είχε αφαιρέσει το κλασικό λογότυπο της πλατφόρμας με το γαλάζιο πουλί πριν μερικές μέρες.

Στην θέση του γαλάζιου πουλιού είχε μπει στο Twitter ένα σήμα σκύλου ράτσας Shiba Inu, που παρέπεμπε στο κρυπτονόμισμα Dogecoin.

Η αλλαγή που είχε κάνει ο Έλον Μάσκ, δεν έγινε για… πλάκα. Έγινε προφανώς για… οικονομικούς σκοπούς. Η απόφαση του Έλον Μασκ έφερε τρελά κέρδη στο Dogecoin, που έφτασε να κερδίζει πάνω από 30%.

Elon Musk took responsibility for changing a Twitter bird into a dog. It's udder ridiculous. pic.twitter.com/YhM3juZc1X