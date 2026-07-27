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Η Ρωσία δηλώνει ανοιχτή να εξετάσει νέες ιδέες για την ειρηνευτική διαδικασία στην Ουκρανία

Οι επιθέσεις μεταξύ των δύο χωρών συνεχίζονται με τον αριθμό τραυματιών και νεκρών να αυξάνεται καθημερινά
Πυροσβέστες επιχειρούν στο χώρο του κέντρου διανομής αλληλογραφίας της εταιρείας Nova Post, το οποίο επλήγη από επίθεση ρωσικού drone, στο πλαίσιο της ρωσικής επίθεσης κατά της Ουκρανίας, στη Ζαπορίζια
Πυροσβέστες επιχειρούν στο χώρο του κέντρου διανομής αλληλογραφίας της εταιρείας Nova Post, το οποίο επλήγη από επίθεση ρωσικού drone, στο πλαίσιο της ρωσικής επίθεσης κατά της Ουκρανίας, στη Ζαπορίζια / REUTERS/Stringer
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Η Ρωσία είναι ανοιχτή να εξετάσει νέες ιδέες και προτάσεις που σχετίζονται με την ειρηνευτική διαδικασία στην Ουκρανία, δήλωσε σήμερα (27.07.2026) η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα.

Η Ζαχάροβα προέβη στην δήλωση αυτή, αφότου μια ουρανική πηγή δήλωσε στο Reuters την περασμένη εβδομάδα ότι αξιωματούχοι από ΗΠΑ και Ουρκανία συζήτησαν μια πρόταση για αεροπορική εκεχειρία, την οποία θα υποβάλουν στους ομολόγους τους στη Ρωσία, στο πλαίσιο ενός νέου γύρου ειρηνευτικών συνομιλιών.

Το Κρεμλίνο είχε δηλώσει νωρίτερα σήμερα ότι δεν έχει δει λάβει κάποια ιδιαίτερη ενημέρωση σχετικά με τις νέες ειρηνευτικές προτάσεις ενόψει ης προγραμματισμένης για αύριο, συνάντησης μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Πέντε νεκροί σε επιδρομές ουκρανικών drones στην πόλη Ροστόφ

Ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) στοίχισαν τη ζωή σε πέντε ανθρώπους, ανάμεσά τους ένα παιδί, στην πόλη Ροστόφ επί του Ντον, στη νότια Ρωσία, σε νυχτερινή επίθεση, δήλωσε σήμερα ο περιφερειακός κυβερνήτης Γιούρι Σλιούσαρ προσθέτοντας ότι προκλήθηκαν ζημιές σε πολυκατοικίες, αποθήκες και ένα καταφύγιο αστέγων.

Ο Σλιούσαρ δήλωσε ότι οι δυνάμεις αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν περίπου 50 ουκρανικά drones στην περιφέρειά του και ότι το Κίεβο έθεσε ως στόχο τις πόλεις του Ροστόφ και του Ταγκανρόγκ καθώς και τέσσερις επαρχίες της περιοχής.

Οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν στο Ροστόφ, ένας εκ των οποίων είναι σε κρίσιμη κατάσταση, δήλωσε ο ίδιος σε ανακοίνωση. Στο λιμάνι Ταγκανρόγκ, που βρίσκεται στην Αζοφική Θάλασσα και φιλοξενεί διάφορες βιομηχανικές εγκαταστάσεις και έναν τερματικό σταθμό σιτηρών, ο ίδιος δήλωσε ότι προκλήθηκαν ζημιές σε αυτοματοποιημένη εγκατάσταση παραγωγής.

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