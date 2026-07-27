Συνάντηση Μπέντζαμιν Νετανιάχου και Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσιγκτον – Στην κορυφή της ατζέντας το Ιράν

Λίγο πριν αναχωρήσει για την Ουάσιγκτον, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε τη Δευτέρα (27.07.2026) πως στο τετ α τετ που θα έχει με τον Ντόναλντ Τραμπ, το Ιράν είναι στην κορυφή της ατζέντας.

Η συνάντηση αυτή ανάμεσα στον Μπέντζαμιν Νετανιάχου και τον Ντόναλντ Τραμπ θα είναι η πρώτη απευθείας συνάντησή τους αφότου ξεκίνησαν τον πόλεμό τους με το Ιράν. Θα είναι η όγδοη συνάντηση του Νετανιάχου με τον Τραμπ αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ επέστρεψε στον Λευκό Οίκο, και η πρώτη από τον Φεβρουάριο, ακριβώς πριν το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπολύσουν από κοινού αεροπορική εκστρατεία εναντίον του Ιράν.

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«Σε αυτούς τους πολύπλοκους καιρούς, πρέπει να ενεργούμε με μεγάλη αποφασιστικότητα αλλά και μεγάλη σοφία. Θα συζητήσουμε τα θέματα στην ημερήσια διάταξη, κυρίως το Ιράν. Βέβαια, στόχος μας είναι να προστατεύσουμε την ασφάλειά μας και επίσης να διευρύνουμε τον κύκλο της ειρήνης γύρω μας», είπε ο Νετανιάχου σε δήλωση μέσω βίντεο κατά την αναχώρησή του.

Το Ισραήλ δεν είχε λάβει μέρος στη 15νθήμερη εκστρατεία βομβαρδισμών των ΗΠΑ αυτόν τον μήνα που είχε αποτέλεσμα η Τεχεράνη να εξαπολύσει πυρά σε βάσεις των ΗΠΑ στην περιοχή της Μέσης Ανατολής σε αντίποινα.

Ο Τραμπ σταμάτησε την εκστρατεία το Σαββατοκύριακο (25-26.07.2026). Το Ιράν δήλωσε ότι θα αναστείλει τις δικές του επιθέσεις όσο διαρκεί η παύση των ΗΠΑ. Το Ισραήλ έχει προειδοποιήσει την Τεχεράνη ότι τυχόν επίθεση της θα προκαλέσει δυναμική ισραηλινή απάντηση.

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Τις τελευταίες εβδομάδες ο Νετανιάχου παραδέχθηκε ότι ο ίδιος και ο Τραμπ έχουν ορισμένες διαφορές, καθώς τα συμφέροντα του Ισραήλ και των ΗΠΑ στην περιοχή φαίνεται να αποκλίνουν.

Μια τηλεφωνική συνδιάλεξη τον Ιούνιο κατά την οποία ο πρόεδρος αποκάλεσε τον πρωθυπουργό «θεοπάλαβο», η οποία διέρρευσε πρώτα στα ΜΜΕ και στη συνέχεια επιβεβαιώθηκε από τον ίδιο τον Τραμπ, αποκάλυψε τις εντάσεις που εμφανίζονται κατά καιρούς ανάμεσα στους δύο ηγέτες.