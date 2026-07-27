Η Ισπανία ετοιμάζεται για νέο κύμα καύσωνα από την Τετάρτη εν μέσω των καταστροφικών πυρκαγιών

Η Ισπανία ετοιμάζεται να βιώσει από την Τετάρτη ένα νέο κύμα καύσωνα το οποίο θα συνεχιστεί «τουλάχιστον» μέχρι την Κυριακή, ανακοίνωσε σήμερα Δευτέρα (27.7.26) η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (Aemet) προειδοποιώντας για «ακραίο» κίνδυνο φωτιάς, την ώρα που η χώρα ζει ήδη τις χειρότερες πυρκαγιές στην ιστορία της.

«Το επίπεδο του κινδύνου θα συνεχίσει να αυξάνεται, φτάνοντας σε ακραία επίπεδα» και το γεγονός αυτό θα περιπλέξει τις επιχειρήσεις κατάσβεσης των πυρκαγιών, λόγω της υψηλής θερμοκρασίας και των ανέμων, προειδοποίησε η Aemet σε ανακοίνωσή της. Ο υπουργός Εσωτερικών της Ισπανίας Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα δήλωσε νωρίτερα ότι η σημερινή και η αυριανή ημέρα θα είναι «απολύτως καθοριστικής σημασίας» προκειμένου να τεθούν υπό έλεγχο οι πυρκαγιές που μαίνονται κοντά στη Μαδρίτη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το μέτωπο της «Δυτικής Σιέρα», στην περιφέρεια της Μαδρίτης, βρίσκεται πολύ κοντά στη φωτιά της Άβιλα, στη γειτονική περιφέρεια της Καστίλης-Λεόν.

Μόνο αυτές οι δύο φωτιές έχουν κάψει 750.000 στρέμματα γης μέσα σε λίγες ημέρες, δηλαδή επτά φορές την έκταση του Παρισιού.