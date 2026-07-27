Ο Τραμπ προειδοποιεί για «ισχυρή στρατιωτική δράση» εάν αποτύχουν οι συνομιλίες με το Ιράν

Οι «εντατικές συνομιλίες» με το Ιράν συνεχίζονται, όπως δήλωσε σήμερα (27.07.2026) ο Ντόναλντ Τραμπ ενώ προετοιμάζεται να ξαναρχίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις σε περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις αποτύχουν και οδηγήσουν σε αδιέξοδο.

«Αν δεν αποδώσουν, θα επιστρέψουμε σε πολύ ισχυρή στρατιωτική δράση», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στον ισραηλινό τηλεοπτικό σταθμό Channel 12. Τόνισε ότι το διπλωματικό περιθώριο είναι περιορισμένο, επισημαίνοντας ότι η διαδικασία πρέπει να προχωρήσει είτε γρήγορα «είτε καθόλου». Ο πρόεδρος των ΗΠΑ εξήγησε ότι ανέστειλε τις επιθέσεις στο Ιράν την περασμένη Παρασκευή μετά από εκκλήσεις περιφερειακών μεσολαβητών.

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Σημείωσε ότι οι τιμές του πετρελαίου έπεσαν και η χρηματιστηριακή αγορά ανέβηκε αφότου ανέστειλε τις επιθέσεις.

«Όλοι όσοι ασχολούνται με το Ιράν μου ζήτησαν: “Μην επιτεθείτε”», ισχυρίστηκε ο Τραμπ, υπογραμμίζοντας ότι «δεν κερδίσαμε τίποτα, ούτε χάσαμε τίποτα, ικανοποιώντας το αίτημα», ανέφερε.

«Βρισκόμαστε σε πολύ εντατικές συνομιλίες με το Ιράν. Αν δεν αποδώσουν, θα επιστρέψουμε σε πολύ ισχυρή στρατιωτική δράση», δήλωσε ο Τραμπ στη συνέντευξη. Όταν ρωτήθηκε πόσο χρόνο είναι διατεθειμένος να δώσει στη διπλωματία, ο πρόεδρος απάντησε: «Όχι πολύ. Είτε θα προχωρήσει γρήγορα είτε καθόλου».

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Οι δηλώσεις του Τραμπ έρχονται πριν από την προγραμματισμένη συνάντησή του με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου αύριο Τρίτη.

Οι δύο χώρες εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον του Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου, επικαλούμενες απειλές και το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Το Πακιστάν μεσολάβησε για την επίτευξη εκεχειρίας τον Απρίλιο, ενώ αργότερα, τον Ιούνιο, υπογράφηκε μνημόνιο κατανόησης μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσινγκτον, με σκοπό να καταστεί δυνατή η συνέχιση των διαπραγματεύσεων και να τερματιστεί ο πόλεμος οριστικά

Ωστόσο, οι εντάσεις αναζωπυρώθηκαν νωρίτερα αυτό το μήνα λόγω διαφωνιών σχετικά με τη ναυσιπλοΐα στο Στενό του Ορμούζ, το οποίο το Ιράν είχε ουσιαστικά αποκλείσει κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης.