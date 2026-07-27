Κόσμος

Οι Χούθι έπληξαν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία – Το Ριάντ καλεί τη Βαγδάτη «να λάβει τα αναγκαία μέτρα»

Το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας κατηγόρησε ένοπλες ομάδες που στηρίζονται από το Ιράν για την επίθεση
Οι Χούθι έπληξαν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία – Το Ριάντ καλεί τη Βαγδάτη «να λάβει τα αναγκαία μέτρα»
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Μια σειρά πληγμάτων σε «ευαίσθητες» εγκαταστάσεις αργού πετρελαίου και κόμβους μεταφορών που συνδέουν την ανατολική Σαουδική Αραβία με το λιμάνι Γιανμπού της Ερυθράς Θάλασσας, υποστήριξαν ότι πραγματοποιήσαν σήμερα (27.07.2026) οι Χούθι της Υεμένης.

Ο εκπρόσωπος των ανταρτών Χούθι, Γιαχία Σαρέ είπε ότι η ενέργεια αυτή ήταν μια απάντηση στη «διείσδυση» μη επανδρωμένων, αεροσκαφών της Σαουδικής Αραβίας, στον εναέριο χώρο της Υεμένης.

Την ίδια ώρα, οι σαουδαραβικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι κατέστρεψαν πολλά μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εκτοξεύτηκαν από το Ιράκ και στόχευαν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις.

Το υπουργείο Άμυνας κατηγόρησε ένοπλες ομάδες που στηρίζονται από το Ιράν για την επίθεση. «Τρομοκρατικές επιθέσεις εξαπολύθηκαν από το ιρακινό έδαφος, από τρομοκράτες παραστρατιωτικούς που στηρίζονται από το Ιράν» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Το Ριάντ κάλεσε τη Βαγδάτη «να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα» ώστε το ιρακινό έδαφος να μην χρησιμοποιείται για τέτοιου είδους επιθετικές ενέργειες.

Η επίθεση σημειώθηκε παρά την ηρεμία που παρατηρείται από το Σάββατο στην περιοχή, καθώς έχουν παύσει οι εχθροπραξίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, έπειτα από 13 ημέρες συγκρούσεων.

Οι φιλοϊρανικές οργανώσεις που εδρεύουν στο Ιράν δεν έχουν αναλάβει την ευθύνη για καμία επίθεση στην περιοχή αφότου ξανάρχισαν οι συγκρούσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, στις αρχές του μήνα. Η Σαουδική Αραβία και άλλες χώρες του Κόλπου κατηγορούν αυτές τις ένοπλες ομάδες για επιθέσεις που δέχτηκαν κατά την προηγούμενη φάση του πολέμου.

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