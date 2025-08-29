Ο Ερντογάν παρουσίασε τη μακέτα του «Εθνικού Αεροπλανοφόρου» της Τουρκίας – Η σκηνή που έγινε viral

Το νέο «Εθνικό Αεροπλανοφόρο» που αναπτύσσει η Τουρκία, το MUGEM, παρουσίασε σε μακέτα ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Η εκδήλωση στην οποία κεντρικό πρόσωπο ήταν ο Τούρκος Πρόεδρος έγινε στο πλαίσιο της ναυτικής τεχνολογικής έκθεσης TEKNOFEST – Mavi Vatan στην Κωνσταντινούπολη.

Στην παρουσίαση της μακέτας για το ««Εθνικό Αεροπλανοφόρο» που ετοιμάζει η Τουρκία, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ήταν φανερά ικανοποιημένος για το νέο «καμάρι» του Πολεμικού Ναυτικού της γειτονικής χώρας.

Ο Διοικητής του Ναυπηγείου της Κωνσταντινούπολης, δήλωσε ότι η ναυπήγηση του MUGEM ξεκίνησε στις αρχές του 2025 και πρόκειται να καθελκυστεί γύρω στο 2027-2028. Θα παραδοθεί στο τουρκικό Πολεμικό Ναυτικό πριν το 2030.

Θα είναι το πρώτο εγχώρια σχεδιασμένο και κατασκευασμένο αεροπλανοφόρο για την Τουρκία. Το TCG Anadolu που τέθηκε σε υπηρεσία τον Απρίλιο του 2023 κατασκευάστηκε σε συνεργασία με την ισπανική Navantia, βασισμένο στο σχέδιο του Juan Carlos I.

«Το εθνικό αεροπλανοφόρο της Τουρκίας θα είναι ικανό να πλεύσει από την Κωνσταντινούπολη στη Νέα Υόρκη και πίσω χωρίς ανεφοδιασμό, καλύπτοντας 10.000 ναυτικά μίλια».

Τόνισε ότι τα mega-blocks του αεροπλανοφόρου παράγονται από κοινού με συνεργαζόμενα ναυπηγεία, γεγονός που επιταχύνει τον ρυθμό κατασκευής. Σημείωσε, επίσης, ότι η ράμπα ski-jump θα είναι έτοιμη μέσα σε λίγους μήνες, επιτρέποντας σε εταιρείες όπως η TAI και η Baykar να ξεκινήσουν τις δοκιμές πτήσης με τα drones που θα έχουν βάση το νέο αεροπλανοφόρο (τα Kizilelma, TB3, Anka και TB2).

Σύμφωνα με τον ίδιο, θα έχει μήκος 285 μέτρα και βάρος 60.000 τόνους. Το TCG Anadolu έχει μήκος 230 μέτρα και βάρος 27.000 τόνους.

Το έργο MUGEM παρουσιάστηκε για πρώτη φορά δημόσια τον Φεβρουάριο του 2024, όταν ο Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επισκέφθηκε το Γραφείο Σχεδιασμού Έργων στο Ναυπηγείο της Κωνσταντινούπολης.

Το αεροπλανοφόρο αναμένεται να φιλοξενήσει έως και 50 αεροσκάφη, συμπεριλαμβανομένων επανδρωμένων και μη επανδρωμένων συστημάτων. Το τρέχον σχέδιο προβλέπει χώρο για 20 αεροσκάφη στο κατάστρωμα και 30 στο υπόστεγο.

Γιατί έγιναν έξαλλοι οι Τούρκοι με την «μακέτα» που παρουσιάστηκε

Εκτός όμως από υπερηφάνια, η εκδήλωση αφιερωμένη στο νέο αεροπλανοφόρο προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στους Τούρκους.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης στην Κωνσταντινούπολη, ο Ερντογάν ανέβηκε στη σκηνή για να εκφωνήσει την ομιλία του για τα επιτεύγματα της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας. Ο Τούρκος υπουργός Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ και ο Αρχηγός του τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού, Ναύαρχος Ερτζουμέντ Τατλιόγλου, κουβάλησαν στη σκηνή μια αρκετά μεγάλη μακέτα με το Εθνικό Αεροπλανοφόρο και την κρατούσαν μπροστά από τον Ερντογάν.

Η σκηνή αυτή έγινε viral στα τουρκικά social media και προκάλεσε αντιδράσεις, χαρακτηρίζοντας τον Γκιουλέρ «παιδί για τα θελήματα».

Ορισμένα τουρκικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για υποβάθμισης του ρόλου και της εικόνας των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων.

Απόστρατοι αξιωματικοί υποστηρίζουν ότι «το σκηνικό υποβάθμισε την αξιοπρέπεια των στολών τους και οδήγησε σε μια εικόνα υποταγής».

«Έχουμε περάσει σε μια εποχή που οι στρατιωτικές στολές χρησιμοποιούνται μόνο για να μεταφέρουν μακέτες», αναφέρει ένα από τα σχόλια.

