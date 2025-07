Ο γαμπρός του Ερντογάν εξαγόρασε την ιταλική εταιρεία Piaggio Aerospace και η Τουρκία «διεισδύει» στην ευρωπαϊκή αγορά

Η Τουρκία έκανε το πρώτο και σημαντικό βήμα για να διεισδύσει στην ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία και αγορά, αφού η τουρκική εταιρεία Baykar, γνωστή για τα drones τύπου TB2 Bayraktar και Akinci, εξαγόρασε χθες (30.06.2025) την εταιρεία παραγωγής αεροσκαφών Piaggio Aerospace από την Ιταλία.

Πρόκειται για μια διαδικασία που επισφραγίζει τις ιδιαίτερα ενισχυμένες σχέσεις που έχουν Ιταλία και Τουρκία στον τομέα της άμυνας και των στρατιωτικών εξοπλισμών τα τελευταία χρόνια, κάτι που επισήμαναν κυβερνητικά στελέχη της Ιταλίας αλλά και Τούρκοι αξιωματούχοι.

Ειδικότερα, ο Ιταλός Υπουργός Επιχειρήσεων, Αντόλφο Όρσο, δήλωσε ότι η εξαγορά σηματοδοτεί «ένα στρατηγικό βήμα για την επανεκκίνηση μιας από τις ιστορικές μάρκες της ιταλικής αεροναυπηγικής βιομηχανίας με έναν σημαντικό διεθνή επενδυτή, του οποίου το βιομηχανικό σχέδιο ανοίγει ακόμη πιο σημαντικές προοπτικές αγοράς στον τομέα των μη επανδρωμένων αεροσκαφών, ενισχύοντας έτσι την ανταγωνιστικότητα της ιταλικής και ευρωπαϊκής αεροδιαστημικής βιομηχανίας».

Piaggio Aerospace’in, dünyanın en büyük S/İHA üreticisi BAYKAR ailesine katıldığını gururla duyururuz!



Gelecek göklerde!



We’re proud to announce: Piaggio Aerospace has joined BAYKAR, the world’s largest UAV company!



