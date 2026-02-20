Κόσμος

Ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς επανεξελέγη πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος με ποσοστό 91%

Ο καγκελάριος ευχαρίστησε τους συνέδρους του κόμματός του για την «τεράστια εμπιστοσύνη» τους
Ο Φρίντριχ Μερτς
Ο Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς επανεξελέγη πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) στη Γερμανία, λαμβάνοντας το 91% των ψήφων στο συνέδριο που πραγματοποιείται στην Στουτγάρδη.

Επί συνόλου 1.001 συνέδρων του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, καταμετρήθηκαν 963 έγκυρες ψήφοι, εκ των οποίων 878 ήταν υπέρ του Φρίντριχ Μερτς και τις αποχές να φθάνουν τις 14.

Στην πρώτη του εκλογή στην ηγεσία του κόμματος, το 2022, ο κ. Μερτς είχε λάβει το 95% των ψήφων, ενώ το 2024 είχε επανεκλεγεί με 89,8%.

Ο καγκελάριος ευχαρίστησε τους συνέδρους του κόμματός του για την «τεράστια εμπιστοσύνη» τους και προσέφερε την ανθοδέσμη που έλαβε στην σύζυγό του, Σάρλοτ.

Η εκλογική διαδικασία ξεκίνησε με καθυστέρηση δύο ωρών και στη συνέχεια διεκόπη εξαιτίας τεχνικού προβλήματος, ενώ τελικά οι σύνεδροι ψήφισαν με χαρτί και στυλό και όχι ψηφιακά, όπως είχε προγραμματιστεί.

Στο μεταξύ διεξάγεται η ψηφοφορία για την εκλογή των μελών του προεδρείου και της ομοσπονδιακής εκτελεστικής επιτροπής του κόμματος.

