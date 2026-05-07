Αποζημίωση 900 ευρώ σε Γερμανό τουρίστα επειδή δεν μπορούσε να βρει ξαπλώστρα σε ξενοδοχείο στην Κω – Ήταν «πιασμένες» με πετσέτες

Ο άνδρας έκανε διακοπές στην Ελλάδα με την οικογένειά του το 2024 και δήλωσε ότι περνούσε 20 λεπτά καθημερινά προσπαθώντας να βρει ξαπλώστρα
Ξαπλώστρες σε πισίνα ξενοδοχείου
Μέχρι τα δικαστήρια έφτασε ένας Γερμανός τουρίστας αφού δεν μπορούσε να βρει ξαπλώστρα σε πισίνα ξενοδοχείου στην Κω αν και καθημερινά ξυπνούσε από τις 6 το πρωί.

Σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα ο τουρίστας κέρδισε αποζημίωση 900 ευρώ καθώς οι ξαπλώστρες στην πισίνα του ξενοδοχείου στην Κω ήταν «κρατημένες» με πετσέτες από άλλους ενοίκους του ξενοδοχείου.

Ο άνδρας, του οποίου τα στοιχεία δεν έγιναν γνωστά, έκανε διακοπές στην Ελλάδα με την οικογένειά του το 2024 και δήλωσε ότι περνούσε 20 λεπτά καθημερινά προσπαθώντας να βρει ξαπλώστρα, παρότι ξυπνούσε στις 6. 

Στη συνέχεια μήνυσε τον ταξιδιωτικό του πράκτορα, υποστηρίζοντας ότι οι ξαπλώστρες κρατούνταν τόσο συχνά ώστε ήταν ουσιαστικά αδύνατο να χρησιμοποιηθούν, σημειώνει το BBC.

Δικαστές σε περιφερειακό δικαστήριο του Ανόβερου αποφάνθηκαν υπέρ του και έκριναν ότι η τετραμελής οικογένεια δικαιούται επιστροφή χρημάτων για το πακέτο διακοπών της, καθώς αυτό ήταν «ελαττωματικό».

Ο άνδρας είχε αρχικά πληρώσει 7.186 ευρώ για να ταξιδέψει με τη σύζυγό του και τα δύο παιδιά τους στην Κω.

