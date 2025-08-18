Συμβαίνει τώρα:
Ο γιος της πριγκίπισσας της Νορβηγίας, Μέτε-Μάριτ κατηγορείται για 4 βιασμούς – Τον απέκτησε πριν παντρευτεί τον διάδοχο του θρόνου

Η μέγιστη ποινή που αντιμετωπίζει ο Μάριους Μποργκ Χόιμπι είναι κάθειρξη έως 10 ετών
Marius Borg Hoiby
Ο Marius Borg Hoiby / EPA / Φωτογραφία Khakon Mosvold Larsen

Ο μεγαλύτερος γιος της πριγκίπισσας της Νορβηγίας Μέτε-Μάριτ, ο Μάριους Μποργκ Χόιμπι, κατηγορείται για 32 παραβάσεις, ανάμεσά τους τέσσερις βιασμοί και βρίσκεται αντιμέτωπος με ποινή κάθειρξης 10 ετών, ανακοίνωσε ο γενικός εισαγγελέας της χώρας τη Δευτέρα (18.08.2025).

Εκτός από τους τέσσερις βιασμούς, ο Μάριους Μποργκ Χόιμπι κατηγορείται, επίσης, για κακοποίηση συντρόφου, βιαιοπραγίες, επίθεση κατά της ελευθερίας και πως βιντεοσκόπησε και κατέγραψε βίντεο χωρίς συναίνεση, εξήγησε ο γενικός εισαγγελέας της Νορβηγίας, Στούρλα Χένρικσμπο, στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

«Η μέγιστη ποινή για τις αναφερόμενες παραβάσεις που περιλαμβάνονται στο κατηγορητήριο είναι μία ποινή κάθειρξης έως 10 ετών», πρόσθεσε ο ίδιος.

«Πρόκειται για πολύ σοβαρές πράξεις που ενδέχεται να αφήσουν μόνιμα τραύματα και να καταστρέψουν ζωές», υπογράμμισε ο εισαγγελέας.

Ο Μάριους Μποργκ Χόιμπι, τον οποίο απέκτησε η Μέτε Μέριτ κατά τη διάρκεια μίας σχέσης που είχε προηγηθεί από τον γάμο της με τον πρίγκιπα διάδοχο Χάακον, συνελήφθη στις 4 Αυγούστου του 2024, καθώς θεωρήθηκε ύποπτος για επίθεση κατά της συντρόφου του.

Τα γεγονότα αυτά οδήγησαν σε μία σειρά αποκαλύψεων και καταγγελιών από άλλα θύματα.

«Το γεγονός ότι ο Μάριους Μποργκ Χόιμπι είναι μέλος της βασιλικής οικογένειας δεν πρέπει σίγουρα να έχει ως αποτέλεσμα να τύχει ευνοϊκότερης ή αυστηρότερης μεταχείρισης σε σχέση με το αν παρόμοιες πράξεις είχαν διαπραχθεί από άλλους», υπογράμμισε ο Χένρικσμπο.

Οι τέσσερις βιασμοί για τους οποίους κατηγορείται ο Μποργκ Χόιμπι διαπράχθηκαν το 2018, το 2023 και το 2024, ο τελευταίος μετά την έναρξη της έρευνας της αστυνομίας.

Κόσμος
