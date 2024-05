Ο Γουίλιαμ και η Κέιτ άργησαν 1,5 λεπτό την ημέρα της στέψης του βασιλιά Καρόλου

Ένας χρόνος συμπληρώθηκε στις 6 Μαΐου 2024 από την στέψη του βασιλιά Καρόλου, που δίνει μάχη με τον καρκίνο, ο οποίος ανέλαβε τον θρόνο μετά τον θάνατο της μητέρας του αείμνηστης βασίλισσας Ελισάβετ.

Ο καρκίνος του βασιλιά Καρόλου και της Κέιτ Μιντλετον, δεν άφησαν τον μονάρχη να απολαύσει αυτό το διάστημα το οποίο περίμενε καρτερικά όλα αυτά τα χρόνια.

Πηγαίνοντας πίσω στη μέρα της στέψης, τα μέλη της βασιλικής οικογένειας έδωσαν το «παρών» στην μεγαλοπρεπή τελετή της στέψης του βασιλιά Καρόλου, ωστόσο σύμφωνα με βασιλικό συγγραφέα δεν έλειψαν και τα απρόοπτα αφού ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον έφτασαν αργοπορημένοι κι αυτό δεν άρεσε καθόλου στον μονάρχη.

Στο βιβλίο του «The Making of a King: King Charles III and the Modern Monarchy», ο βασιλικός βιογράφος Robert Hardman αναφέρει ότι ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα έφτασαν κατά λάθος νωρίτερα από ότι έπρεπε για τη στέψη τους στο Αβαείο του Γουεστμίνστερ.

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η πριγκίπισσα της Ουαλίας Κέιτ Μίντλετον και τα δύο μικρότερα παιδιά τους – καθώς ο πρίγκιπας Τζορτζ ήταν Page of Honor – καθυστέρησαν ενάμιση λεπτό, ενώ υποτίθεται ότι έπρεπε να είναι εκεί οκτώ λεπτά πριν από τον βασιλιά και τη βασίλισσα. Ωστόσο, τελικά έφτασαν μετά από αυτούς, γράφει ο Hardman στο βιβλίο του.

«Αν και όσοι βρίσκονταν μέσα στο Aββαείο δεν το γνώριζαν, υπήρξε μια αμήχανη σκηνή έξω από τον ναό ενώ ο Βασιλιάς και η Βασίλισσα βρίσκονταν στο όχημα που τους μετέφερε. Αυτό ήταν ένα πρόσθετο άγχος που το βασιλικό ζεύγος δεν ήθελε σε μια τέτοια μέρα», γράφει.

Τότε, ενώ περίμεναν στο όχημα ο βασιλιάς Κάρολος φέρεται να είπε εκνευρισμένος: «Δεν μπορούμε ποτέ να είμαστε στην ώρα μας… Πάντα υπάρχει κάτι… Αυτό είναι βαρετό».

Οι πιθανές εξηγήσεις της αργοπορίας

Ο συγγραφέας πρόσθεσε ότι αυτή η έλλειψη συγρονισμού θα μπορούσε να έχει διάφορες εξηγήσεις.

Κάποιοι ανέφεραν ότι η απόφαση του πρίγκιπα Γούιλιαμ και της πριγκίπισσας Κέιτ να δημιουργήσουν ένα βίντεο από τη στέψη τους κόστισε «πολύτιμα δευτερόλεπτα», ενώ το προσωπικό του πρίγκιπα και της πριγκίπισσας της Ουαλίας υποστήριξε ότι επειδή ο Βασιλιάς έφτασε στο Αββαείο νωρίς, το αυτοκίνητό τους «κολλησε» πίσω του ενώ θα έπρεπε να έχει προηγηθεί.

«Είναι ασυνήθιστο για τις δύο πιο σημαντικές αφίξεις σε ένα τόσο σημαντικό γεγονός και σε μια τόσο πεπατημένη διαδρομή, να είναι τόσο απρόβλεπτες» γράφει ο βασιλικός βιογράφος για την είσοδο που έκαναν ο Πρίγκιπας και η Πριγκίπισσα της Ουαλίας με την πριγκίπισσα Σάρλοτ και τον πρίγκιπα Λούις.

«Δεν υπήρχε χρόνος για τους Γουίλιαμ και Κείτ και τα δύο μικρότερα παιδιά τους να μπουν μπροστά από τον βασιλιά και τη βασίλισσα. Έτσι έπρεπε να τον ακολουθήσουν» εξήγησε ο ίδιος.

Αξίζει να σημειωθεί πώς είχαν γίνει πολλές πρόβες για την τελετή στέψης του Βασιλιά Καρόλου και της Βασίλισσας Καμίλα, όπου όλα κύλησαν ομαλά.

Ιδιαίτερη στιγμή στην τελετή της στέψης ήταν όταν ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, γονάτισε ενώπιον του πατέρα του για να αποτίσει φόρο τιμής, ενώ και ο πρίγκιπας Τζορτζ έγραψε τη δική του ιστορία ως ο πρώτος μελλοντικός μονάρχης που έπαιξε κεντρικό ρόλο σε μία ιστορική μέρα όπως η τελετή στέψης ως page boy για τον παππού του.

Ο Τζορτζ και άλλα επτά αγόρια που ονομάζονται Pages of Honor στάθηκαν στο πλευρό του βασιλιά και της βασίλισσας κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.