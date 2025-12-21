Ο Γουίτκοφ βλέπει «εποικοδομητικές και παραγωγικές» τις συνομιλίες στο Μαϊάμι μεταξύ ΗΠΑ, Ουκρανίας και Ευρώπης

Πυρετώδεις είναι οι διπλωματικές συναντήσεις προκειμένου να δοθεί όσο το δυνατότερα πιο γρήγορα και πιο ουσιαστικά ένα μόνιμο τέλος στον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία, με τις ΗΠΑ, να παρεμβένουν δυναμικά και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να ψάχνει παντού συμμάχους.

Εδώ και 3 ημέρες συνεχίζονται οι συνομιλίες μεταξύ Αμερικανών, Ευρωπαίων και Ουκρανών αξιωματούχων στη Φλόριντα των ΗΠΑ, για να συμφωνηθεί ένα πλάνο στο οποίο θα μπορούσε να στηριχτεί μία συμφωνία ειρήνης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, με τη Μόσχα να είναι αμείλικτη στις απαιτήσεις της και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να ζητά εντονότερη παρέμβαση ιδιαίτερα των Ευρωπαίων ηγετών για να πιέσουν τη Μόσχα.

Αν και βρίσκεται στο Μαϊάμι και ο ρώσος απεσταλμένος για οικονομικά ζητήματα, ο Κίριλ Ντμίτριεφ, είναι απίθανο να έχει άμεσες διαπραγματεύσεις με τους Ουκρανούς και τους Ευρωπαίους διαπραγματευτές καθώς οι σχέσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές παραμένουν εξαιρετικά τεταμένες.

Οι συνομιλίες μεταξύ των Αμερικανών, των Ευρωπαίων και των Ουκρανών αξιωματούχων κατά τις τρεις τελευταίες ημέρες στη Φλόριντα με αντικείμενο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία ήταν παραγωγικές και εποικοδομητικές, ανέφερε ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Η ουκρανική αντιπροσωπεία είχε μια σειρά «παραγωγικών και εποικοδομητικών συναντήσεων» με τους Αμερικανούς και Ευρωπαίους εταίρους της στο Μαϊάμι, ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως τόνισε στην ανάρτησή του, έγινε επίσης μια ξεχωριστή, «εποικοδομητική συνάντηση» μεταξύ Ουκρανών και Ευρωπαίων και δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στη συζήτηση των χρονοδιαγραμμάτων και «τα επακόλουθα επόμενα βήματα».