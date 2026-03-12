Ο IDF επιβεβαιώνει ότι στόχευσε και εξουδετέρωσε μέλη της ιρανικής Basij σε επιθέσεις στην Τεχεράνη – Δείτε βίντεο

Ο στρατός του Ισραήλ (IDF) επιβεβαιώνει ότι πραγματοποίησε επιθέσεις με drones εναντίον μελών της παραστρατιωτικής δύναμης Basij του Ιράν στην Τεχεράνη την τελευταία ημέρα, δημοσιεύοντας βίντεο από τις επιθέσεις.

Σύμφωνα με τον στρατό του Ισραήλ, η Basij εγκατέστησε τα τελευταία 24ωρα σημεία ελέγχου σε διάφορες περιοχές της πρωτεύουσας του Ιράν. Μετά την αναγνώριση, η ισραηλινή πολεμική αεροπορία επιτέθηκε στα σημεία ελέγχου της Basij και στα μέλη της παραστρατιωτικής δύναμης, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι σκοτώθηκαν αρκετά μέλη των εσωτερικών δυνάμεων ασφαλείας του Ιράν και της Basij που ήταν σταθμευμένα στα σημεία ελέγχου.

«Αυτές οι ένοπλες δυνάμεις αποτελούν μέρος του μηχανισμού ασφαλείας του ιρανικού καθεστώτος και εδώ και χρόνια είναι υπεύθυνες για την εκτέλεση τρομοκρατικών ενεργειών», αναφέρει ο στρατός.

«Αυτές οι δυνάμεις ηγούνται των κύριων επιχειρήσεων καταστολής εναντίον εσωτερικών διαδηλώσεων, ιδιαίτερα την τελευταία περίοδο, χρησιμοποιώντας σφοδρή βία, εκτεταμένες συλλήψεις και χρήση βίας εναντίον πολιτών διαδηλωτών», αναφέρει ο IDF σε ανάρτησή του, στην οποία δημοσίευσε βίντεο που δείχνει των βομβαρδισμών.

«Ειδική αναφορά από την Τεχεράνη: Η ισραηλινή πολεμική αεροπορία επιτέθηκε σε σημεία ελέγχου και στρατιώτες της μονάδας Basij που είχαν πρόσφατα εγκατασταθεί στην Τεχεράνη

Μετά από εκτεταμένες ζημιές στα πιο σημαντικά περιουσιακά στοιχεία των εσωτερικών δυνάμεων ασφαλείας και της Basij, ο IDF διαπίστωσε τις τελευταίες ημέρες ότι στρατιώτες της Basij έχουν εγκαταστήσει σημεία ελέγχου σε διάφορες περιοχές της Τεχεράνης.

Μετά την αναγνώριση αυτής της εγκατάστασης, η Πολεμική Αεροπορία, υπό την καθοδήγηση της Στρατιωτικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, επιτέθηκε σε σημεία ελέγχου και στρατιώτες της Basij τις τελευταίες 24 ώρες.

Αυτές οι ένοπλες δυνάμεις αποτελούν μέρος του μηχανισμού ασφαλείας του ιρανικού καθεστώτος και είναι υπεύθυνες για την εκτέλεση τρομοκρατικών ενεργειών εδώ και χρόνια.

Επιπλέον, αυτές οι δυνάμεις ηγούνται της κύριας καταστολής των εσωτερικών διαδηλώσεων, ιδίως τον τελευταίο καιρό, χρησιμοποιώντας σφοδρή βία, εκτεταμένες συλλήψεις και βία εναντίον πολιτών διαδηλωτών.

Ο IDF θα συνεχίσει να επιτίθεται στα συστήματα και τους πράκτορες του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος όπου κι αν δραστηριοποιούνται.

Οι επιθέσεις που έχουν πραγματοποιηθεί αποτελούν μέρος της φάσης εμβάθυνσης της ζημίας στα βασικά συστήματα και θεμέλια του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος», αναφέρει η ανάρτηση του IDF.