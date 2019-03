Ο ιδρυτής των Ταλιμπάν ζούσε επί χρόνια… κάτω από τη μύτη των ΗΠΑ!

Γιατί αν ισχύουν όσα αναφέρει βιβλίο για τον ιδρυτή και ανώτατο ηγέτη των Ταλιμπάν και ο Μουλάς Ομάρ, ένας από τους πλέον καταζητούμενους ανθρώπους στον κόσμο τον οποίο οι ΗΠΑ είχαν επικηρύξει με 10 εκατομμύρια δολάρια, ζούσε επί χρόνια μια ανάσα από αμερικανική στρατιωτική βάση στο Αφγανιστάν, τότε η λέξη «ρεζίλι» είναι μάλλον μικρή για να περιγράψει το… ρεζίλι των ΗΠΑ.

Το βράδυ της Δευτέρας, οι Ταλιμπάν έδωσαν στη δημοσιότητα δυο φωτογραφίες από το κρησφύγετο του Μουλά Ομάρ στο Αφγανιστάν. Εκεί φέρεται να πέρασε τα τελευταία χρόνια της ζωής του. Πέθανε το 2013 αλλά από το 2001 ήταν εξαφανισμένος και καταζητούμενος από τις ΗΠΑ.

Επί χρόνια λοιπόν, ο Μουλάς Ομάρ, ο ηγέτης των Ταλιμπάν, ο άνθρωπος που καταζητούσαν οι ΗΠΑ περισσότερο μετά τον Οσάμα μπιν Λάντεν, ζούσε κάτω από τη μύτη των Αμερικανών, περίπου 5 χιλιόμετρα (!) μακριά από μια αμερικανική βάση στην επαρχία Ζάμπουλ του Αφγανιστάν. Από εκεί, από ένα μικροσκοπικό δωμάτιο, διοικούσε τους Ταλιμπάν…

Posting these pics, Taliban spokesman also claims their leader lived in the room until his death in Zabul, southern Afghanistan.#AFG pic.twitter.com/1O6GDTZcP1

