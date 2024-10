Ο ισραηλινός στρατός ερευνά τον τραυματισμό μελών της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ στον Λίβανο μετά τον διεθνή σάλο

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι «διεξάγει διεξοδική έρευνα στο ανώτατο επίπεδο» αφού η Προσωρινή Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο (UNIFIL) ανακοίνωσε ακόμη δύο ακόμη τραυματισμούς μεταξύ των στρατιωτών της ειρηνευτικής δύναμης που σταθμεύουν κοντά στα σύνορα με το Ισραήλ.

«Ο ισραηλινός στρατός ενημερώθηκε ότι δύο στρατιώτες της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ τραυματίστηκαν κατά λάθος κατά τη διάρκεια μαχών (του ισραηλινού στρατού) εναντίον της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο», τονίζει η ανακοίνωση του στρατού.

Παράλληλα, ο ισραηλινός στρατός «εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για περιστατικά αυτού του τύπου και διεξάγει διεξοδική έρευνα στο ανώτατο επίπεδο διοίκησης για να εξακριβώσει τις λεπτομέρειες του τι συνέβη».

