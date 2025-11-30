Κόσμος

Ο Ισραηλινός στρατός σκότωσε 4 Παλαιστίνιους που βγήκαν από σήραγγα στη Ράφα

Ο Ισραηλινός στρατός χαρακτήρισε σε ανακοίνωσή του τους 4 Παλαιστίνιους ως τρομοκράτες
Ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις στη Γάζα
Ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις στη Γάζα / REUTERS / Nir Elias

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι σκότωσε τέσσερις άνδρες, τους οποίους χαρακτήρισε «τρομοκράτες» και οι οποίοι είχαν βγει από σήραγγες στη Ράφα, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

«Μέσα στη νύχτα, εντοπίσθηκαν τέσσερις τρομοκράτες οι οποίοι είχαν βγει από υπόγειες υποδομές στην περιοχή. Καθοδηγούμενες από την ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία, οι δυνάμεις του ισραηλινού στρατού εξόντωσαν τους τρομοκράτες», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο στρατός.

Ο αμερικανός ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ είχε δηλώσει στις αρχές Νοεμβρίου ότι έως 200 μαχητές της Χαμάς είναι αποκλεισμένοι μέσα σε σήραγγες στη Γάζα, στον τομέα του παλαιστινιακού εδάφους όπου αναπτύχθηκε και πάλι ο ισραηλινός στρατός στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαηυσης του πυρός που ισχύει από τις 10 Οκτωβρίου.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
103
90
85
79
66
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Οι συζητήσεις για την ειρήνη στην Ουκρανία «ήταν παραγωγικές» λένε οι ΗΠΑ αλλά μένει ακόμα δουλειά - «Επιτυχείς» οι συνομιλίες λέει το Κίεβο
Για το «άνοιγμα ενός δρόμου προκειμένου να καταστεί δυνατό η Ουκρανία να μείνει κυρίαρχη, ανεξάρτητη και σε ευημερία» έκανε λόγο ο Μάρκο Ρούμπιο
Διαπραγματεύσεις για την ειρήνη στην Ουκρανία
Πάπας Λέων: «Ένα παλαιστινιακό κράτος είναι η μοναδική λύση στη σύγκρουση με το Ισραήλ»
«Είμαστε επίσης φίλοι με το Ισραήλ και επιδιώκουμε να είμαστε μια φωνή διαμεσολάβησης ανάμεσα στις δύο πλευρές που ίσως να τις βοηθήσει να πλησιάσουν μία λύση με δικαιοσύνη για όλους» λέει ο πάπας
Πάπας Λέων ΙΔ'
Newsit logo
Newsit logo