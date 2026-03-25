Ο Κιμ Γιονγκ Ουν χρησιμοποιεί τον πόλεμο στο Ιράν για να ενισχύσει τα πυρηνικά του όπλα και κατηγορεί τις ΗΠΑ για «κρατική τρομοκρατία

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν βρήκε τον πόλεμο των ΗΠΑ στο Ιράν ως μία πρώτης τάξεως ευκαιρία για την περαιτέρω ενίσχυση του πυρηνικού οπλοστασίου της Βόρειας Κορέας, σε μια περίοδο αυξανόμενων γεωπολιτικών εντάσεων.

Ο Βορειοκορεάτης ηγέτης Κιμ Γιονγκ Ουν κατηγορεί τις ΗΠΑ για «κρατική τρομοκρατία» και δηλώνει κατηγορηματικά ότι η χώρα του δεν θα εγκαταλείψει ποτέ τα πυρηνικά όπλα, ενώ αυξάνει τις αμυντικές δαπάνες και στέλνει μήνυμα προς τη Νότια Κορέα και τη διεθνή κοινότητα.

«Η σημερινή πραγματικότητα αποδεικνύει ξεκάθαρα τη νομιμότητα της στρατηγικής επιλογής μας να απορρίψουμε τα γλυκόλογα των εχθρών και να διασφαλίσουμε μόνιμα το πυρηνικό μας οπλοστάσιο», δήλωσε.

Οι τοποθετήσεις του, κατά τη συνεδρίαση της Ανώτατης Λαϊκής Συνέλευσης, παραπέμπουν στο ναυάγιο των συνομιλιών με τον Ντόναλντ Τραμπ το 2019, μετά το οποίο η Βόρεια Κορέα επιτάχυνε την παραγωγή πυραύλων και την ανάπτυξη μιας πιο «αυτάρκους» οικονομίας.

«Θα συνεχίσουμε να εδραιώνουμε το καθεστώς μας ως πυρηνική δύναμη, ως μια μη αναστρέψιμη πορεία, εντείνοντας ταυτόχρονα τον αγώνα μας απέναντι στις εχθρικές δυνάμεις», πρόσθεσε, σύμφωνα με την Telegraph.

Χωρίς να αναφερθεί ονομαστικά στο Ιράν, ο Κιμ κατηγόρησε τις ΗΠΑ για «απρόσεκτη και αλαζονική κατάχρηση ισχύος», υποστηρίζοντας ότι:

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους μεταφέρουν συνεχώς στρατηγικά πυρηνικά μέσα στις περιοχές γύρω από τη χώρα μας, κλονίζοντας τα θεμέλια της περιφερειακής ασφάλειας».

Παράλληλα, έκανε λόγο για «πράξεις κρατικής τρομοκρατίας και επιθετικότητας σε όλο τον κόσμο», τονίζοντας ότι η στάση αυτή δεν έχει κάμψει τη βούληση των λαών να αντισταθούν στην κυριαρχία και να επιδιώξουν ανεξαρτησία και ισότητα.

Πυρηνική αποτροπή και στρατιωτική ισχύς

Η Βόρεια Κορέα εκτιμάται ότι διαθέτει περίπου 50 πυρηνικές κεφαλές παρά τα χρόνια διεθνών κυρώσεων και απομόνωσης. Έχει επίσης παρουσιάσει ολοένα πιο εξελιγμένα συστήματα εκτόξευσης, συμπεριλαμβανομένων διηπειρωτικών βαλλιστικών πυραύλωn, που μπορούν να εκτοξευθούν με ελάχιστη προειδοποίηση.

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν διακήρυξε ότι η χώρα του δεν είναι πλέον απλώς υπό απειλή, αλλά διαθέτει πλέον τη δύναμη να αποτελέσει απειλή εάν χρειαστεί.

«Η ισχυρή πυρηνική ασπίδα εγγυάται και ενισχύει την ανάπτυξη όλων των τομέων της χώρας – από την οικονομία και τον πολιτισμό έως τη βελτίωση της ζωής των πολιτών», σημείωσε.

Σε ομιλία που μεταδόθηκε από το κρατικό πρακτορείο KCNA, άφησε επίσης να εννοηθεί ότι η Νότια Κορέα ενδέχεται σύντομα να χαρακτηριστεί «το πιο εχθρικό κράτος».

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει εκφράσει ενδιαφέρον για νέα συνάντηση με τον Κιμ, μετά τη σύνοδο κορυφής στη Σιγκαπούρη το 2018.

Ωστόσο, ο Βορειοκορεάτης ηγέτης έχει καταστήσει σαφές ότι οποιαδήποτε επανέναρξη συνομιλιών θα εξαρτηθεί από την επίσημη αναγνώριση της χώρας του ως πυρηνικής δύναμης από την Ουάσινγκτον – μια προϋπόθεση που μέχρι σήμερα παραμένει ανεκπλήρωτη.