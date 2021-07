Παρά την άρση των περιοριστικών μέτρων για τον κορονοϊό, δύσκολο καλοκαίρι περνάνε και στην Βρετανία… Μετά το αλαλούμ με την εφαρμογή καραντίνας και την αύξηση των κρουσμάτων λόγω της μετάλλαξης Δέλτα, τώρα κάποιες αναλύσεις θέλουν οι καλοκαιρινές διακοπές των Βρετανών να βρίσκονται και πάλι στον «αέρα».

Περίπου 6 εκατομμύρια Βρετανοί – όπως αναφέρει δημοσίευμα της Daily Mail – μπορεί να μην κάνουν φέτος καλοκαιρινές διακοπές αν έχουν διαλέξει ως προορισμό την Ελλάδα ή την Ισπανία, αφού υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να ακολουθήσουν τα χνάρια της Γαλλίας και να μπουν στην βρετανική λεγόμενη «κόκκινη λίστα».

Οι ταξιδιώτες που προέρχονται από χώρες οι οποίες βρίσκονται στην βρετανική «κόκκινη λίστα» είναι υποχρεωμένοι να μείνουν σε καραντίνα σε ξενοδοχείο, με δικά τους έξοδα, κατά την άφιξη τους στη Βρετανία. Γεγονός που όπως αναφέρει η ανάλυση θα δυσκόλευε 5.857.558 που έχουν κλείσει τις καλοκαιρινές διακοπές τους σε «επίφοβους» προορισμούς.

Τα σενάρια ότι η Ελλάδα και η Ισπανία θα ακολουθήσουν την Γαλλία και έτσι όσοι ταξιδιώτες θα υποβάλλονται σε 10ημερη καραντίνα είναι έντονα, ωστόσο – όπως αναφέρει η Daily Mail – δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα από την κυβέρνηση. «Οι κανόνες για την Ισπανία και την Ελλάδα δεν έχουν αλλάξει. Παρακολουθούμε τα δεδομένα και προσαρμόζουμε τα μέτρα» είπε σε σχόλιο του εκπρόσωπος του υπουργείου Συγκοινωνιών.

Υπενθυμίζεται ότι σε παλαιότερο της δημοσίευμα (σ.σ. τον Μαίο) η Daily Mail είχε αναφέρει ότι τουλάχιστον 5 εκατ. υπήκοοι του Ηνωμένου Βασιλείου είχαν ήδη κλείσει τις διακοπές τους σε χώρες της πορτοκαλί λίστας του Ηνωμένου Βασιλείου όπως η Ελλάδα, καθώς κορυφαία αεροπορική εταιρία χαμηλού κόστους προσέφερε θέσεις με κόστος 6 ευρώ ανά διαδρομή για προορισμούς όπως η Ελλάδα και η Ισπανία. Γεγονός που προφανώς έσπευσαν να εκμεταλλευθούν καθώς ήλπιζαν επίσης πως οι χώρες αυτές θα περνούσαν από την πορτοκαλί στην πράσινη λίστα.

