Ο Λευκός Οίκος «απειλεί» την Γροιλανδία: «Όλες οι επιλογές στο τραπέζι, αλλά πρώτα η διπλωματία»

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, μίλησε για το θέμα της Γροιλανδίας στη σημερινή συνέντευξη Τύπου
Η Καρολάιν Λέβιτ
Η Καρολάιν Λέβιτ / REUTERS/Kevin Lamarque

Ο Λευκός Οίκος φαίνεται να απειλεί για το ζήτημα της Γροιλανδίας με την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, να υποστηρίζει ότι «όλες οι επιλογές είναι στο τραπέζι, αλλά πρώτη επιλογή είναι η διπλωματία».

Μια πιθανή εξαγορά της Γροιλανδίας συζητείται ενεργά από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και την ομάδα Εθνικής Ασφαλείας, όπως σημείωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, στην συνέντευξη Τύπου που δίνει σήμερα (7/1/2026) στην Ουάσιγκτον.

«Ο πρόεδρος έχει δηλώσει με μεγάλη σαφήνεια και ειλικρίνεια ότι θεωρεί προς το συμφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών να αποτρέψει την επιθετικότητα της Ρωσίας και της Κίνας στην περιοχή της Αρκτικής, και γι’ αυτό το λόγο η ομάδα του συζητά επί του παρόντος τις πιθανές επιλογές αγοράς (της Γροιλανδίας)» ανέφερε χαρακτηριστικά η Λέβιτ.

«Ο πρόεδρος κατέστησε σαφές ότι οι ΗΠΑ θα είναι πάντα δίπλα στο ΝΑΤΟ» πρόσθεσε εκείνη.

