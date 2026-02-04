Κόσμος

Ο Λίβανος κατηγορεί το Ισραήλ πως ψέκασε με επικίνδυνο ζιζανιοκτόνο τη χώρα

Ορισμένα δείγματα είχαν συγκέντρωση γλυφοσάτη "από 20 έως 30 φορές υψηλότερη από τον μέσο όρο" στην περιοχή
Λίβανος
Λίβανος / REUTERS / Shir Torem

Ο Λίβανος κατηγόρησε σήμερα (04/02/2026) το Ισραήλ πως ψέκασε με το επικίνδυνο ζιζανιοκτόνο γλυφοσάτη τη λιβανική πλευρά των συνόρων.

Έναν και πλέον χρόνο μετά τη σύναψη εκεχειρίας μεταξύ του Ισραήλ και του φιλοϊρανικού κινήματος Χεζμπολάχ, οι συνοριακές περιοχές στο Λίβανο έχουν ερημώσει σε μεγάλο βαθμό και τα ισραηλινά πλήγματα συνεχίζουν να είναι συχνά.

Ο ισραηλινός στρατός δηλώνει ότι στοχεύει κυρίως μέλη της Χεζμπολάχ ή τις υποδομές της.

Μετά τη συλλογή δειγμάτων από το έδαφος στην περιοχή, τα υπουργεία Γεωργίας και Περιβάλλοντος δήλωσαν ότι εντόπισαν γλυφοσάτη, εκφράζοντας ανησυχία για τις “ζημιές που προκλήθηκαν στη γεωργική παραγωγή” και στη “γονιμότητα του εδάφους”.

Σε κοινή ανακοίνωση, δηλώνουν ότι ορισμένα δείγματα είχαν συγκέντρωση γλυφοσάτη “από 20 έως 30 φορές υψηλότερη από τον μέσο όρο” στην περιοχή.

Ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν κατήγγειλε την “κατάφωρη παραβίαση της κυριαρχίας του Λιβάνου και ένα περιβαλλοντικό και υγειονομικό έγκλημα”.

Όταν ρωτήθηκε από το Γαλλικό Πρακτορείο, ο ισραηλινός στρατός δεν προέβη σε άμεσο σχόλιο.

Η Προσωρινή Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο (UNIFIL στα αγγλικά, FINUL στα γαλλικά) δήλωσε, σε ανακοίνωση που εξέδωσε τη Δευτέρα, ότι είχε ενημερωθεί την προηγουμένη από τον στρατό για μια επιχείρηση ψεκασμού “μιας χημικής μη τοξικής ουσίας” κοντά στα σύνορα.

Ο στρατός δήλωσε από την πλευρά του, ότι οι κυανόκρανοι έπρεπε να απομακρυνθούν και να βρουν καταφύγιο καθώς “αναγκάστηκαν να ακυρώσουν περισσότερες από δέκα επιχειρήσεις”, ανέφερε η FINUL, διευκρινίζοντας ότι βοήθησε τις ένοπλες δυνάμεις του Λιβάνου να συλλέξουν δείγματα.

“Δεν είναι η πρώτη φορά που ο ισραηλινός στρατός ψεκάζει άγνωστες χημικές ουσίες από αεροπλάνα που πετούν πάνω από τον Λίβανο”, κατήγγειλε η δύναμη του ΟΗΕ, χαρακτηρίζοντας “απαράδεκτη” την ισραηλινή επιχείρηση.

“Αυτό εγείρει ανησυχίες για τις επιπτώσεις αυτού του άγνωστου χημικού προϊόντος στις τοπικές γεωργικές εκτάσεις και τον αντίκτυπό του στην επιστροφή μακροπρόθεσμα των αμάχων και στα μέσα διαβίωσής τους”, δήλωσε η FINUL.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Λιβάνου ανακοίνωσε την πρόθεσή του να προσφύγει στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για το θέμα αυτό.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
293
222
135
102
81
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ξεκάθαρη προειδοποίηση Τραμπ σε Ιράν: Ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ πρέπει να ανησυχεί πολύ
Ουάσινγκτον και Τεχεράνη είχαν συμφωνήσει να συναντηθούν την Παρασκευή στην Κωνσταντινούπολη, οι Ιρανοί επανήλθαν με πρόταση για διαπραγματεύσεις στο Ομάν και οι Αμερικανοί απάντησαν αρνητικά
Ντόναλντ Τραμπ
Newsit logo
Newsit logo