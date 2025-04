Ο «Λύκος της Wall Street» Τζόρνταν Μπέλφορτ υπερασπίζεται τον Τραμπ: «Δεν είναι ένοχος για insider trading»

Ο Τζόρνταν Μπέλφορτ, γνωστός ως «Λύκος της Wall Street», μίλησε για τις κατηγορίες εις βάρος του Ντόναλντ Τραμπ για insider trading λέγοντας ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις που να συνδέουν τον πρώην πρόεδρο με εσωτερική πληροφόρηση ή χειραγώγηση της αγοράς.

Υπενθυμίζεται ότι πολλοί Δημοκρατικοί του Κονγκρέσου, παράγοντες της αγοράς, αναλυτές και δημοσιογράφοι, διατύπωσαν πολύ σοβαρές υποψίες ότι ο Τραμπ διέπραξε το αδίκημα του insider trading δηλαδή ότι παρακινώντας σε αγορά μετοχών μόλις πριν από την στροφή 180 μοιρών για 90ήμερη αναστολή των δασμών, ο αμερικανός πρόεδρος χειραγώγησε παρανόμως τις αγορές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο «Λύκος της Wall Street», Τζόρνταν Μπέλφορτ, που η ζωή του έχει γίνει ταινία με πρωταγωνιστή τον Λεονάρντο ντι Κάπριο σε σκηνοθεσία Μάρτιν Σκορσέζε, δήλωσε στο Sky News πως δεν υπάρχει «καμία περίπτωση» ο Ντόναλντ Τραμπ να είναι ένοχος για χειραγώγηση της αγοράς.

Μιλώντας στην εκπομπή The World, διευκρίνισε: «Προσωπικά δεν το βρίσκω υπερβολικά ύποπτο. Ειδικά από τη στιγμή που το είπε σε όλους ταυτόχρονα. Αν δεν είχε πει τίποτα και έλεγε σε πέντε από τους καλύτερους φίλους του ότι θα διευκολύνει την κατάσταση με τα ομόλογα, για να αγοράσουν, τότε, ναι, αυτό θα ήταν παράνομο» πρόσθεσε για τους δασμούς ο Μπέλφορτ.

Τι είναι το insider trading

Το insider trading είναι όταν άτομα εκμεταλλεύονται μη δημόσια πληροφορία για να αγοράσουν ή να πουλήσουν μετοχές και να αποκομίσουν κέρδος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυτή η πρακτική θεωρείται παράνομη, καθώς παρέχει αθέμιτο πλεονέκτημα έναντι των άλλων επενδυτών και υπονομεύει την εμπιστοσύνη στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δημοσίευσε – ενώ οι αγορές βρίσκονταν σε καθοδική πορεία- στο κοινωνικό δίκτυο Truth Social το μήνυμα: «THIS IS A GREAT TIME TO BUY!!! DJT».

Λίγες ώρες αργότερα, ανακοίνωσε μια 90ήμερη μείωση των περισσότερων δασμών, με εξαίρεση την Κίνα, γεγονός που οδήγησε σε άνοδο των χρηματιστηριακών αγορών κατά 9,5%. Η χρονική συγκυρία της ανάρτησης και της ανακοίνωσης προκάλεσε ανησυχίες για πιθανή χειραγώγηση της αγοράς ή εμπλοκή σε insider trading.

Επιπλέον, η αναφορά «DJT» στην ανάρτηση του Τραμπ, που είναι τόσο τα αρχικά του όσο και το σύμβολο μετοχής της εταιρείας του, Trump Media, προκάλεσε ερωτήματα σχετικά με το αν ενθάρρυνε επενδύσεις στη συγκεκριμένη μετοχή. Μετά την ανάρτηση, η μετοχή της Trump Media σημείωσε άνοδο 22,67%, αυξάνοντας την αξία του μεριδίου του Τραμπ κατά 415 εκατομμύρια δολάρια.

«Οι κοντινοί του Τραμπ επωφελούνται παρανόμως των τεράστιων διακυμάνσεων της χρηματιστηριακής αγοράς μέσω insider trading;», ρώτησε ο δημοκρατικός γερουσιαστής της Καλιφόρνιας Ανταμ Σιφ στον λογαριασμό του στο Χ. «Το Κονγκρέσο πρέπει να ξέρει», είπε ζητώντας την διεξαγωγή κοινοβουλευτικής έρευνας.

«Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών συμμετέχει παρανόμως στην μεγαλύτερη χειραγώγηση της αγοράς στον κόσμο», δήλωσαν από την πλευρά τους μέλη της επιτροπής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών της Βουλής των Αντιπροσώπων στο Χ.