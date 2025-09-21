Κόσμος

Ο Μακρόν απαιτεί από τη Χαμάς να απελευθερώσει τους ομήρους για να ανοίξει γαλλική πρεσβεία στην Παλαιστίνη

Τη Δευτέρα το Παρίσι αναμένεται να αναγνωρίσει επίσημα το παλαιστινιακό κράτος στην έδρα του ΟΗΕ, τη Νέα Υόρκη
Εμανουέλ Μακρόν
Ο Εμανουέλ Μακρόν / REUTERS / Φωτογραφία Sarah Meyssonnier

Την απελευθέρωση των ομήρων στη Γάζα απαιτεί ο Εμανουέλ Μακρόν για να ανοίξει πρεσβεία της Γαλλίας στην Παλαιστίνη. Σε λίγες ώρες το Παρίσι αναμένεται να προστεθεί στις χώρες που έχουν αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε ο Εμανουέλ Μακρόν στο CBS και προβλήθηκε χθες Κυριακή (21.09.2025), επισημαίνει ότι η Γαλλία θέτει ως προϋπόθεση για το άνοιγμα πρεσβείας στην Παλαιστίνη την απελευθέρωση ομήρων που κρατούνται στη Γάζα από τη Χαμάς, μία δήλωση που γίνεται παραμονή από την αναγνώριση από το Παρίσι ενός παλαιστινιακού κράτους.

Η απελευθέρωσή τους «συνιστά σαφή προϋπόθεση πριν ανοίξουμε πρεσβεία», τόνισε μιλώντας στα αγγλικά στη συνέντευξη που μαγνητοσκοπήθηκε στις 18 Σεπτεμβρίου.

Η Γαλλία αναμένεται να αναγνωρίσει επίσημα το παλαιστινιακό κράτος, μαζί με τουλάχιστον δέκα χώρες, κατά τη διάρκεια συνόδου σήμερα 22 Σεπτεμβρίου στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη.


