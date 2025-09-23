Ο Μακρόν πήρε τηλέφωνο τον Τραμπ για να ανοίξουν οι δρόμοι στη Νέα Υόρκη: «Μάντεψε! Με σταμάτησαν για να περάσεις εσύ»

Ακόμα και οι πρόεδροι περνούν δύσκολα όταν περνάει ο Ντόναλντ Τραμπ. Το παρακάτω περιστατικό έγινε χθες βράδυ στη Νέα Υόρκη όταν ο Εμανουέλ Μακρόν φεύγοντας από τον ΟΗΕ όπου είχε ανακοινώσει την αναγνώριση του Παλαιστινιακού Κράτους έπεσε πάνω στην αυτοκινητοπομπή του Ντόναλντ Τραμπ.

Όπως θα δείτε στο βίντεο που ακολουθεί, ο αστυνομικός εμφανώς αγχωμένος ζητάει συγγνώμη από τον Πρόεδρο της Γαλλίας γιατί σταμάτησαν την αυτοκινητοπομπή του για να περάσει εκείνη του Ντόναλντ Τραμπ.

«Συγγνώμη Πρόεδρε, αληθινά λυπάμαι αλλά όλα είναι κλειστά γιατί περνάει αυτοκινητοπομπή τώρα. σας ζητώ συγγνώμη», είπε ο αστυνομικός.

Ο Εμανουέλ Μακρόν δεν πτοήθηκε και του είπε: «Μισό λεπτό να του τηλεφωνήσω», εννοώντας τον Τραμπ.

Ο Γάλλος πρόεδρος πήρε στον κινητό τον Αμερικανό ομόλογό του και του είπε: «Τι κάνεις; Μάντεψε! Περιμένω στο δρόμο γιατί όλα είναι κλειστά εξαιτίας σου».

Δείτε το βίντεο

Ο Μακρόν αποφάσισε να «το κόψει» με τα πόδια και αυτό είχε και τα τυχερά του καθώς τον σταματούσαν περαστικοί που τον εναγνώριζαν και έβγαζαν φωτογραφίες μαζί του. Ένας μάλιστα τον φίλησε κιόλας.